Lyon'dan Beşiktaş'a dostluk yemeği
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'a dostluk yemeği verdi.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Lyon ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş'a Fransız kulübü jest yaptı. Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlılara dostluk yemeği verdi. Yemekte Beşiktaş'ı Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu temsil etti.
UEFA Delgesi Jean-Paul Mievis'in de yer aldığı yemekte; Fransa Futbol Federasyonu, Fransa Ligi ve Lyon şehri yetkililerinden de katılım oldu.
Dünyaca tanınan Paul Bocuse restoranında gerçekleştirilen yemekte plaketler verilirken, karşılıklı olarak iyi dilekler paylaşıldı.
UEFA Delgesi Jean-Paul Mievis'in de yer aldığı yemekte; Fransa Futbol Federasyonu, Fransa Ligi ve Lyon şehri yetkililerinden de katılım oldu.
Dünyaca tanınan Paul Bocuse restoranında gerçekleştirilen yemekte plaketler verilirken, karşılıklı olarak iyi dilekler paylaşıldı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Blind’i ister misiniz?
Toplam 12
Yorum
06 aaykut gelsin
- Gol makinesi Cenk rekora koşuyor
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK SEVGİLİ CENK; SENDEKİ GOLCÜLÜK VASIFLARI, DEMBA BA, ABOUBAKAR VE GOMEZ'DE YOK. BUNU BİLEREK AZİM VE GAYRET GÖSTER. EKSİĞİNİ GİDER, BAŞARILAR
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 10
Yorum
fener lyon 5 tane atar başarılar lyon
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