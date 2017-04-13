 Lyon’da Arena coşkusu – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ’da Arena coşkusu

    Lyon’da Arena coşkusu

    Kara Kartal’ı zorlu deplasmanında 30 bin taraftarı destekleyecek Ev sahibi ekibin 59 bin kişi kapasiteli stadının yarısı siyah-beyaz olacak.

    , ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı 30 bin taraftarın da desteğini arkasında alarak, Fransa'da Vodafone Arena atmosferi oluşturacak. Siyah-beyazlı takımın Fransız ekibiyle eşleştiği andan itibaren satışa çıkan Lyon Stadı'nın biletlerine Beşiktaş taraftarları akın etti. İlk etapta alınan 25 bin siyahbeyazlı taraftarların biletlerine Lyon cephesi 'dur' dedi. Satışın durdurulmasının ardından Beşiktaş taraftarının 25 bin bilet aldığı açıklandı. Bugünkü karşılaşmada Lyon Stadı'nda yaklaşık 30 bin siyah-beyazlı taraftarın olması bekleniyor. Lyon Stadı 59 bin 186 koltuk kapasitesine sahip. Kritik çeyrek final maçında Fransa'da Vodafone Arena'nın eksikliğinin hissedilmeyeceği aşikar. Bu arada Lyon'un stadına bu sezon sadece PSG maçında 55 bin seyirci geldi, diğer maçlarda stadın büyük çoğunluğu boş kaldı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:48
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