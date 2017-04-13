 Lyon taraftarı sahaya indi! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Lyon taraftarı sahaya indi!

    Lyon taraftarı sahaya indi!

    Olympiqu Lyon - Beşiktaş maçı öncesi tribünde olaylar çıktı! yon-Beşiktaş mücadelesinde Lyonlu yüzlerce taraftar, tribünde yaşanan olaylar sonucunda sahaya indi. Maçın ertelenmesi gündemde

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon - Beşiktaş maçında 58 bin kişilik Park OL'de yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar tribünde yer alması kargaşaya neden oldu.

    Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı stadyumda siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu üst tribünden atılan patlayıcı maddeler sonrası Lyon taraftarları kendisini sahaya attı. Türk ve Fransız taraftarlar arasında büyük kavgalar da yaşanırken, şuan için karşılaşmanın ertelenmesi de gündemde.

    MAÇ ERTELENECEK Mİ?
    Sahaya inen taraftarlar kale direğine hasar verip, fileleri de yırtılmasına neden oldu. Bunun üzerine yaşanan olaylar sonrası UEFA, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi ile ilgili görüşmeye başladı.

    Lyon Stadı'nda son durum. pic.twitter.com/JL7ieEgKdW
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
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