Lyon taraftarı sahaya indi!
Olympiqu Lyon - Beşiktaş maçı öncesi tribünde olaylar çıktı! yon-Beşiktaş mücadelesinde Lyonlu yüzlerce taraftar, tribünde yaşanan olaylar sonucunda sahaya indi. Maçın ertelenmesi gündemde
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympique Lyon - Beşiktaş maçında 58 bin kişilik Park OL'de yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı taraftar tribünde yer alması kargaşaya neden oldu.
Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı stadyumda siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu üst tribünden atılan patlayıcı maddeler sonrası Lyon taraftarları kendisini sahaya attı. Türk ve Fransız taraftarlar arasında büyük kavgalar da yaşanırken, şuan için karşılaşmanın ertelenmesi de gündemde.
MAÇ ERTELENECEK Mİ?
Sahaya inen taraftarlar kale direğine hasar verip, fileleri de yırtılmasına neden oldu. Bunun üzerine yaşanan olaylar sonrası UEFA, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi ile ilgili görüşmeye başladı.
Lyon Stadı'nda son durum. pic.twitter.com/JL7ieEgKdW
Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı stadyumda siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu üst tribünden atılan patlayıcı maddeler sonrası Lyon taraftarları kendisini sahaya attı. Türk ve Fransız taraftarlar arasında büyük kavgalar da yaşanırken, şuan için karşılaşmanın ertelenmesi de gündemde.
MAÇ ERTELENECEK Mİ?
Sahaya inen taraftarlar kale direğine hasar verip, fileleri de yırtılmasına neden oldu. Bunun üzerine yaşanan olaylar sonrası UEFA, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesi ile ilgili görüşmeye başladı.
Lyon Stadı'nda son durum. pic.twitter.com/JL7ieEgKdW
— Fotomaç (@fotomac) 13 Nisan 2017
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Luce zirvesi
Toplam 17
Yorum
Efe yine sacma trasfer sezonun yarisinda sakat Nuri ve cok agir
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
8jk taraftarı yine ortalığı karıştırmış. yeryüzünde takımı ile taraftarı ters orantılı tek takım
- Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
Toplam 4
Yorum
Temple Bunun Deplasmanı'da var bu Avrupa bizi iyice terörist gibi görmeye başladı ayıp!
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