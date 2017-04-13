‘Kupayı kaldırabiliriz’
Beşiktaş’ın eski kaptanı İbrahim Toraman, Avrupa Ligi kupasının hayal olmadığını söyledi. Toraman “Şenol Güneş her şeyi başarır. Beşiktaş’ın finale kalıp kupayı Türkiye’ye getireceğine inanıyorum” dedi.
Kartal'da tüm camia Lyon karşılaşması öncesi umutlu... Takımın eski kaptanlarından İbrahim Toraman, Fransız ekibinin güçlü bir rakip olduğunu kabul etti ancak eleyebileceklerini de ekledi.
Toraman "Beşiktaş, Fransa'da avantajlı bir skorla gelip, turu geçecektir. Lyon engeli aşıldığı takdirde Kartal'ın kupa yolu açık. Ben Beşiktaş'ın finale kadar gidip UEFA Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceğine inanıyorum. Beşiktaş ligde de şampiyonluğa ulaşacaktır" diye konuştu.
GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'A
İbrahim Toraman başarının mimarının teknik direktör Şenol Güneş olduğunu da söyledi. Toraman şöyle konuştu "Şenol Güneş, Milli Takım'ı hak ediyor. Beşiktaş'tan ayrılır mı bilemem ama Milli Takım'ın başına geçerse Türk futbolunu yeniden ayağa kaldırır ve Milli Takım'ı şu an olduğundan daha başarılı bir noktaya taşır."
Toraman "Beşiktaş, Fransa'da avantajlı bir skorla gelip, turu geçecektir. Lyon engeli aşıldığı takdirde Kartal'ın kupa yolu açık. Ben Beşiktaş'ın finale kadar gidip UEFA Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceğine inanıyorum. Beşiktaş ligde de şampiyonluğa ulaşacaktır" diye konuştu.
GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'A
İbrahim Toraman başarının mimarının teknik direktör Şenol Güneş olduğunu da söyledi. Toraman şöyle konuştu "Şenol Güneş, Milli Takım'ı hak ediyor. Beşiktaş'tan ayrılır mı bilemem ama Milli Takım'ın başına geçerse Türk futbolunu yeniden ayağa kaldırır ve Milli Takım'ı şu an olduğundan daha başarılı bir noktaya taşır."
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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