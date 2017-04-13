 ‘Kupayı kaldırabiliriz’ – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    ‘Kupayı kaldırabiliriz’

    ‘Kupayı kaldırabiliriz’

    ’ın eski kaptanı , Avrupa Ligi kupasının hayal olmadığını söyledi. Toraman “Şenol Güneş her şeyi başarır. Beşiktaş’ın finale kalıp kupayı Türkiye’ye getireceğine inanıyorum” dedi.

    Kartal'da tüm camia Lyon karşılaşması öncesi umutlu... Takımın eski kaptanlarından İbrahim Toraman, Fransız ekibinin güçlü bir rakip olduğunu kabul etti ancak eleyebileceklerini de ekledi.

    Toraman ", Fransa'da avantajlı bir skorla gelip, turu geçecektir. Lyon engeli aşıldığı takdirde Kartal'ın kupa yolu açık. Ben Beşiktaş'ın finale kadar gidip UEFA Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceğine inanıyorum. Beşiktaş ligde de şampiyonluğa ulaşacaktır" diye konuştu.

    GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'A
    başarının mimarının teknik direktör Şenol Güneş olduğunu da söyledi. Toraman şöyle konuştu "Şenol Güneş, Milli Takım'ı hak ediyor. Beşiktaş'tan ayrılır mı bilemem ama Milli Takım'ın başına geçerse Türk futbolunu yeniden ayağa kaldırır ve Milli Takım'ı şu an olduğundan daha başarılı bir noktaya taşır."
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:18
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