Kupayı al açık çek!
Başkan Fikret Orman'dan, teknik direktör Şenol Güneş'e büyük jest.
Başkan Orman'a esprili bir dille, "Başkan, her şey yana biliyorsun şu anki sözleşmemde Avrupa'da kupa kazanmaya prim yok. Ya kupayı alırsak?" deyince Orman'ın cevabı net oldu: "Hocam getirin kupayı, primi sen kendin yaz!"
YARI FİNALE 3 MİLYON TL
Bugünkü Lyon maçı öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman futbolculara prim dopingi yaptı. Başkan; Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kalan ve 1.5 milyon TL'lik prime hak kazanan oyuncularına, yarı finale çıkmaları durumunda 3 milyon TL'yi ceplerine koyacakları müjdesini verdi.
YARI FİNALE 3 MİLYON TL
Bugünkü Lyon maçı öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman futbolculara prim dopingi yaptı. Başkan; Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kalan ve 1.5 milyon TL'lik prime hak kazanan oyuncularına, yarı finale çıkmaları durumunda 3 milyon TL'yi ceplerine koyacakları müjdesini verdi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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