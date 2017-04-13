 Kupayı al açık çek! – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Kupayı al açık çek!

    Kupayı al açık çek!

    Başkan 'dan, teknik direktör 'e büyük jest.

    Başkan Orman'a esprili bir dille, "Başkan, her şey yana biliyorsun şu anki sözleşmemde Avrupa'da kupa kazanmaya prim yok. Ya kupayı alırsak?" deyince Orman'ın cevabı net oldu: "Hocam getirin kupayı, primi sen kendin yaz!"

    YARI FİNALE 3 MİLYON TL
    Bugünkü Lyon maçı öncesi Beşiktaş Başkanı futbolculara prim dopingi yaptı. Başkan; Olympiakos'u eleyerek çeyrek finale kalan ve 1.5 milyon TL'lik prime hak kazanan oyuncularına, yarı finale çıkmaları durumunda 3 milyon TL'yi ceplerine koyacakları müjdesini verdi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
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