KUDURDULAR!

Müsabaka için tribünde yer alan 20 bin kadar Beşiktaşlı taraftar Lyon taraftarlarla yan yana maçın başlamasını beklediği sırada ellerinde demir çubuklar bulunan siyah-polarlı bir grubun saldırısı güzel başlayan geceye gölge düşürdü! Siyah-polarlı holiganların ailelerin ve çocukların da bulunduğu tribüne yaptığı saldırı sonrası siyah-beyazlılar karşılık verince tribün karıştı ve Lyon taraftarları bir anda sahaya daldı!

"TÜRKLERE SALDIRDILAR"

Lyon Stadı'nda yaşanan olayları maç için Park de Lyon'da bulunan FOTOMAÇ yazarı Turgay Demir değerlendirdi. Holigan bir grubun taraftara saldırdığını belirten Demir, "Tribünlerde beklediklerinin iki katı Türk var sanırım bu zorlarına gitti, ne yapacaklarını şaşırdılar...Sadece üst tribünden değil korner köşesindeki alt tribünde TÜRKİYE sesleriyle inleyince ayarları bozuldu Fransızların... Durduk yere kaşındılar, yanlarındaki Türklere saldırdılar, Türkler karşılık verince çareyi sahaya atlamakta buldular. Kıskaçıran bahane." diye konuştu.



