İnsanlar & ülkeler dostça yaşasın
“Öncelikli hedefimiz şiddeti ortadan kaldırmak. Futbol huzurlu bir ortamda şiddetin olmadığı ortamda oynanıyor. O şiddeti evimize koymamak lazım’
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon karşılaşması öncesi basının karşısına çıktı ve anlamlı mesajlar verdi. Kendine güveni olan ve hücum futbolu oynayan bir takıma karşı mücadele edceklerini belirten Güneş, "İyi bir takımla oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Bir şaheser ortaya koymak istiyoruz. Yarın (bugün) oyunun bu eğlenceli tarafının ortaya çıkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. Sonuçtan çok oyuna baktığını yineleyen tecrübeli teknik adam, gümdemdeki krize de değindi ve "Ülkeler biraz azgınlaştı" yorumunda bulunarak duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi:
ŞİDDET OLMAMALI
Son günlerde dünyamız, bir kriz yaşıyor, bunun da futbola yansıyan yanlarını görüyoruz. İşte dünkü (önceki günkü) bombalama olayı... İnsanlar, ülkeler dostça yaşasın. Futbolu bu yüzden seviyorum aslında. Öncelikli hedefimiz şiddeti ortadan kaldırmak. Futbol huzurlu bir ortamda, şiddetin olmadığı ortamda oynanıyor. Evimize de, ülkemize de o şiddeti koymamak lazım.
TARİHE GEÇMEK İSTİYORUZ
Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Gökhan Gönül, her kulvarda sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek şöyle konuştu: Lyon ofansif olara iyi olabilir ama defansif zaafları da var. Kendi adımıza olabilecek en iyi skoru istiyoruz. Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarım da bunun bilincinde. Yetenek bir şeydir ama tecrübe her şeydir.
KIZLARIYLA İDMANDA
Başkan Fikret Orman, kızlarıyla izledi. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman sırasında tribüne çıkarak Orman ve kızlarıyla kısa süre sohbet etti.
ŞİDDET OLMAMALI
Son günlerde dünyamız, bir kriz yaşıyor, bunun da futbola yansıyan yanlarını görüyoruz. İşte dünkü (önceki günkü) bombalama olayı... İnsanlar, ülkeler dostça yaşasın. Futbolu bu yüzden seviyorum aslında. Öncelikli hedefimiz şiddeti ortadan kaldırmak. Futbol huzurlu bir ortamda, şiddetin olmadığı ortamda oynanıyor. Evimize de, ülkemize de o şiddeti koymamak lazım.
TARİHE GEÇMEK İSTİYORUZ
Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Gökhan Gönül, her kulvarda sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek şöyle konuştu: Lyon ofansif olara iyi olabilir ama defansif zaafları da var. Kendi adımıza olabilecek en iyi skoru istiyoruz. Beşiktaş'ın tarihine geçmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarım da bunun bilincinde. Yetenek bir şeydir ama tecrübe her şeydir.
KIZLARIYLA İDMANDA
Başkan Fikret Orman, kızlarıyla izledi. Teknik direktör Şenol Güneş, antrenman sırasında tribüne çıkarak Orman ve kızlarıyla kısa süre sohbet etti.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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