Gol makinesi Cenk rekora koşuyor
Beşiktaş'ın Milli forveti Cenk Tosun, Avrupa Kupaları'nda rekora doğru koşuyor.
Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak. Avrupa kupalarında 7 golü bulunan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Senegalli forvet Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Daniel Pancu'yu yakalayacak. Cezalı olan Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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