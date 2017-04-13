 Gol makinesi Cenk rekora koşuyor – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Gol makinesi Cenk rekora koşuyor

    Gol makinesi Cenk rekora koşuyor

    'ın Milli forveti , Avrupa Kupaları'nda rekora doğru koşuyor.

    Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan , 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak. Avrupa kupalarında 7 golü bulunan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Senegalli forvet Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Daniel Pancu'yu yakalayacak. Cezalı olan Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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