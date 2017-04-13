Gizli golcü Hollandalı Babel
Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Ryan Babel, bu sezon Beşiktaş'ın gizli golcülerinden biri oldu.
Bu sezon siya-beyazlı formayla rakip fileleri 5 kez havalandıran Babel, bunların 2'sini Avrupa Kupaları'nda kaydetti. Atiba Hutchinson (Hapoel Beer Sheva), Adriano Correia (Napoli) ve Anderson Talisca (Benfica) da Avrupa'da siyah-beyazlı formayla birer kez bu sevinci yaşadı.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Gizli golcü Hollandalı Babel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.