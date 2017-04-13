 Gizli golcü Hollandalı Babel – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Gizli golcü Hollandalı Babel

    Gizli golcü Hollandalı Babel

    'ın devre arasında renklerine kattığı , bu sezon Beşiktaş'ın gizli golcülerinden biri oldu.

    Bu sezon siya-beyazlı formayla rakip fileleri 5 kez havalandıran Babel, bunların 2'sini Avrupa Kupaları'nda kaydetti. Atiba Hutchinson (Hapoel Beer Sheva), Adriano Correia (Napoli) ve Anderson Talisca (Benfica) da Avrupa'da siyah-beyazlı formayla birer kez bu sevinci yaşadı.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:47
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