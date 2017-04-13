Gizli golcü Hollandalı Babel

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Ryan Babel, bu sezon Beşiktaş'ın gizli golcülerinden biri oldu.

Bu sezon siya-beyazlı formayla rakip fileleri 5 kez havalandıran Babel, bunların 2'sini Avrupa Kupaları'nda kaydetti. Atiba Hutchinson (Hapoel Beer Sheva), Adriano Correia (Napoli) ve Anderson Talisca (Benfica) da Avrupa'da siyah-beyazlı formayla birer kez bu sevinci yaşadı.