Demba Ba: Ezan sesi beni mutlu ediyor
Demba, Türkiye'de oynamaktan keyif aldığını söyledi. Beşiktaş’a geri dönen Senegalli “Seni en çok ne mutlu eder?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ailem, futbol ve Türkiye. Burada 5 vakit ezan sesi duymak beni çok mutlu ediyor”
Kartal'ın yıldız futbolcusu Demba Ba, beIN Sports'a konuştu. Tecrübeli forvet, Türkiye sevdasından, Çin'deki kariyerine, Lyon eşleşmesinden, futbol dışı hayatına kadar birçok farklı konudaki sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Demba Ba'ya "Seni en çok ne mutlu eder, ne kızdırır?" sorusu yöneltildi.
ÇİN'DE HAYAT SIKICI
Başarılı golcü "Adeletsizlik beni çok kızdırır. Adeletsizliğe tahamülüm yok. En çok mutlu eden şeyler ailem, futbol ve Türkiye. Türkiye'de her gün 5 defa ezan sesi duyabilmek beni çok mutlu ediyor.." yanıtını verdi. Demba Ba, akşam yemeğinde masaya oturmak istediği isimleri de "Annem, Moussa Sow ve menajerim Alex" şeklinde cevapladı.
Beşiktaş'tan Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Demba Ba o günler hakkına konuşurken memnuniyetsizliğini dile getirdi. 31 yaşındaki forvet "Orada bazı takım arkadaşlarım sıkıcıydı. Farklı hayat vizyonlarımız var. Farklı dilleri konuşuyorsun. Çin'de iki farklı hayat var. O yüzden bazen çok sıkıcı oluyordu" ifadelerini kullandı. Demba Ba bu sebeple Beşiktaş'a dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
AİLEM İSTESİN İSTANBUL'A YERLEŞİRİM
Demba Ba, İstanbul sevdasını şu sözlerle dile getirdi: "İstanbul benim için gerçekten sıradışı bir şehir. Ailem şu an İstanbul'a yerleşelim dese hiç tereddüt etmeden yerleşirim. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki atmosferi çok seviyorum. İnsanlar sadece bana karşı değil, herkese karşı hoş görüye sahipler. O yüzden burada olmak çok güzel"
LYON'DA STAT BİZİM
Demba Ba, Lyon-Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili görüşlerini de açıkladı. Tecrübeli forvet "Muazzam bir atmosfer olacak. Kapasite 60 bin civarı. Eğer 20 bin Beşiktaş tarafarı olursa, stat bizim hakimiyetimize geçer. Lyon iyi bir takım. İyi yaptıkları şeyler var. Ama bizim çok büyük yeteneklerimiz var" diye konuştu. YILDIZ oyuncu sözlerini şöyle tamamladı "Biz sezonun genelinde gösterdiğimiz performansı gösterirsek büyük bir olasılıkla turu geçeceğiz. Bence favori yok. Dengeli bir eşleşme olacak. Lyon hücum yönünde güçlü bir takım ama savunmada denge eksiklikleri var."
İLK DEFA MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE OYNANACAK
Demba Ba 2018 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasını değerlendirdi. Senegalli yıldız "Bizim de katılmak için şansımız var. Elemelerde 4 maç var. Hepsini kazanmak istiyoruz" dedi. Ba "Coğrafi olarak ilk defa o bölgede Dünya Kupası düzenlenecek. İlk defa Müslüman bir ülkede Dünya Kupası oynanacak. Özel bir atmosfer olacak" diye konuştu.
DEMBA BA'DAN TAŞANLAR
-İki takım tutuyordum. Arsenal ve PSG. Arsenal'i tutmamın sebebi Henry idi. Hep onun gibi olmanın hayalini kurmuştum. PSG'ye gelirsek, çocukluğumun bir dönemi Paris'te geçti. Bu yüzden PSG'yi de severim..
-Futbolcu olmasaydım, basketbolcu olmayı isterdim.
-Bana en çok "Önümüzdeki sezon burada kalacak mısın?" ve "Ayağın tamamen iyileşti mi?" diye soruyorlar.
-Süper gücüm olsa insanların birbirini sevmesi için kalplerine sevgi yerleştirmek isterdim.
-Futbolcu olmanın en güzel yanı gol atmak.
-Futbolu bıraktıktan sonra ilk 3 ay Asya'da, sonraki 3 ay Avrupa'da, sonraki 3 ay Afrika'da ve sonraki 3 ayı da Amerika'da geçirmek istiyorum.
-Benimle ilgili bilmediğiniz bir taraf yok. Gizemli bir tarafım yok. Bir oyuncu olarak ve bir insan olarak bütün tavırlarımı biliyorsunuz.
-Harika ve sıradışı bir maçtı. Baş döndürücü bir tempo vardı ve neyse ki sonunda kazanan biz olduk.
-Her oyuncu her maçı oynamak ister. O istek bende de var ama kararı Allah verir. Biz bişey düşünürüz o bizim için hayırlı olanı verir. Önemli olan hayırlısının olması.
-Hazırım. Maç kondisyonu farklı bir şey ama onun dışında yüzde yüz hazırım.
-Vodafone Arena eşsiz bir stat. Başka bir yerde böyle atmosfer bulamazsınız. Kolay kolay 4 tribünün de tezahürat yaptığı stat bulamazsınız.
TEK KELİMEYLE...
Beşiktaş: Bende yeri ayrı
Oyun görüşü en iyi isim: Lampard
En iyi kafacı: Fernando Torres
En çok konuşan: John Terry
En dayanıklı: Tiote
En iyi kaleci: Fabri
ÇİN'DE HAYAT SIKICI
Başarılı golcü "Adeletsizlik beni çok kızdırır. Adeletsizliğe tahamülüm yok. En çok mutlu eden şeyler ailem, futbol ve Türkiye. Türkiye'de her gün 5 defa ezan sesi duyabilmek beni çok mutlu ediyor.." yanıtını verdi. Demba Ba, akşam yemeğinde masaya oturmak istediği isimleri de "Annem, Moussa Sow ve menajerim Alex" şeklinde cevapladı.
Beşiktaş'tan Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Demba Ba o günler hakkına konuşurken memnuniyetsizliğini dile getirdi. 31 yaşındaki forvet "Orada bazı takım arkadaşlarım sıkıcıydı. Farklı hayat vizyonlarımız var. Farklı dilleri konuşuyorsun. Çin'de iki farklı hayat var. O yüzden bazen çok sıkıcı oluyordu" ifadelerini kullandı. Demba Ba bu sebeple Beşiktaş'a dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
AİLEM İSTESİN İSTANBUL'A YERLEŞİRİM
Demba Ba, İstanbul sevdasını şu sözlerle dile getirdi: "İstanbul benim için gerçekten sıradışı bir şehir. Ailem şu an İstanbul'a yerleşelim dese hiç tereddüt etmeden yerleşirim. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki atmosferi çok seviyorum. İnsanlar sadece bana karşı değil, herkese karşı hoş görüye sahipler. O yüzden burada olmak çok güzel"
LYON'DA STAT BİZİM
Demba Ba, Lyon-Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili görüşlerini de açıkladı. Tecrübeli forvet "Muazzam bir atmosfer olacak. Kapasite 60 bin civarı. Eğer 20 bin Beşiktaş tarafarı olursa, stat bizim hakimiyetimize geçer. Lyon iyi bir takım. İyi yaptıkları şeyler var. Ama bizim çok büyük yeteneklerimiz var" diye konuştu. YILDIZ oyuncu sözlerini şöyle tamamladı "Biz sezonun genelinde gösterdiğimiz performansı gösterirsek büyük bir olasılıkla turu geçeceğiz. Bence favori yok. Dengeli bir eşleşme olacak. Lyon hücum yönünde güçlü bir takım ama savunmada denge eksiklikleri var."
İLK DEFA MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDE OYNANACAK
Demba Ba 2018 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasını değerlendirdi. Senegalli yıldız "Bizim de katılmak için şansımız var. Elemelerde 4 maç var. Hepsini kazanmak istiyoruz" dedi. Ba "Coğrafi olarak ilk defa o bölgede Dünya Kupası düzenlenecek. İlk defa Müslüman bir ülkede Dünya Kupası oynanacak. Özel bir atmosfer olacak" diye konuştu.
DEMBA BA'DAN TAŞANLAR
-İki takım tutuyordum. Arsenal ve PSG. Arsenal'i tutmamın sebebi Henry idi. Hep onun gibi olmanın hayalini kurmuştum. PSG'ye gelirsek, çocukluğumun bir dönemi Paris'te geçti. Bu yüzden PSG'yi de severim..
-Futbolcu olmasaydım, basketbolcu olmayı isterdim.
-Bana en çok "Önümüzdeki sezon burada kalacak mısın?" ve "Ayağın tamamen iyileşti mi?" diye soruyorlar.
-Süper gücüm olsa insanların birbirini sevmesi için kalplerine sevgi yerleştirmek isterdim.
-Futbolcu olmanın en güzel yanı gol atmak.
-Futbolu bıraktıktan sonra ilk 3 ay Asya'da, sonraki 3 ay Avrupa'da, sonraki 3 ay Afrika'da ve sonraki 3 ayı da Amerika'da geçirmek istiyorum.
-Benimle ilgili bilmediğiniz bir taraf yok. Gizemli bir tarafım yok. Bir oyuncu olarak ve bir insan olarak bütün tavırlarımı biliyorsunuz.
-Harika ve sıradışı bir maçtı. Baş döndürücü bir tempo vardı ve neyse ki sonunda kazanan biz olduk.
-Her oyuncu her maçı oynamak ister. O istek bende de var ama kararı Allah verir. Biz bişey düşünürüz o bizim için hayırlı olanı verir. Önemli olan hayırlısının olması.
-Hazırım. Maç kondisyonu farklı bir şey ama onun dışında yüzde yüz hazırım.
-Vodafone Arena eşsiz bir stat. Başka bir yerde böyle atmosfer bulamazsınız. Kolay kolay 4 tribünün de tezahürat yaptığı stat bulamazsınız.
TEK KELİMEYLE...
Beşiktaş: Bende yeri ayrı
Oyun görüşü en iyi isim: Lampard
En iyi kafacı: Fernando Torres
En çok konuşan: John Terry
En dayanıklı: Tiote
En iyi kaleci: Fabri
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:01
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Demba Ba: Ezan sesi beni mutlu ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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