Demba Ba: Ezan sesi beni mutlu ediyor

Kartal'ın yıldız futbolcusu, beIN Sports'a konuştu. Tecrübeli forvet, Türkiye sevdasından,kariyerine, Lyon eşleşmesinden, futbol dışı hayatına kadar birçok farklı konudaki sorulara açık yüreklilikle cevap verdi. Demba Ba 'yasorusu yöneltildi.Başarılı golcü "Adeletsizlik beni çok kızdırır.tahamülüm yok. En çok mutlu eden şeyler ailem, futbol ve. Türkiye'de her gün 5 defa ezan sesi duyabilmek beni çok mutlu ediyor.." yanıtını verdi. Demba Ba, akşam yemeğinde masaya oturmak istediği isimleri de "Annem,ve menajerim Alex" şeklinde cevapladı. Beşiktaş 'tan Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan Demba Ba o günler hakkına konuşurken memnuniyetsizliğini dile getirdi. 31 yaşındaki forvet "Orada bazı takım arkadaşlarım sıkıcıydı. Farklı hayatvar. Farklı dilleri konuşuyorsun. Çin'de iki farklı hayat var. O yüzden bazen çokoluyordu" ifadelerini kullandı. Demba Ba bu sebeple Beşiktaş'a dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.Demba Ba, İstanbul sevdasını şu sözlerle dile getirdi: "İstanbul benim için gerçekten sıradışı bir şehir. Ailem şu an İstanbul'a yerleşelim dese hiç tereddüt etmeden yerleşirim. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki atmosferi çok seviyorum. İnsanlar sadece bana karşı değil, herkese karşı hoş görüye sahipler. O yüzden burada olmak çok güzel"Demba Ba, Lyon-Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili görüşlerini de açıkladı. Tecrübeli forvet "Muazzam bir atmosfer olacak. Kapasite 60 bin civarı. Eğer 20 bin Beşiktaş tarafarı olursa, stat bizim hakimiyetimize geçer. Lyon iyi bir takım. İyi yaptıkları şeyler var. Ama bizim çok büyük yeteneklerimiz var" diye konuştu. YILDIZ oyuncu sözlerini şöyle tamamladı "Biz sezonun genelinde gösterdiğimiz performansı gösterirsek büyük bir olasılıkla turu geçeceğiz. Bence favori yok. Dengeli bir eşleşme olacak. Lyon hücum yönünde güçlü bir takım ama savunmada denge eksiklikleri var."Demba Ba 2018 Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasını değerlendirdi. Senegalli yıldız "Bizim de katılmak için şansımız var. Elemelerde 4 maç var. Hepsini kazanmak istiyoruz" dedi. Ba "Coğrafi olarak ilk defa o bölgede Dünya Kupası düzenlenecek. İlk defa Müslüman bir ülkede Dünya Kupası oynanacak. Özel bir atmosfer olacak" diye konuştu.İki takım tutuyordum. Arsenal ve PSG. Arsenal'i tutmamın sebebi Henry idi. Hep onun gibi olmanın hayalini kurmuştum. PSG'ye gelirsek, çocukluğumun bir dönemi Paris'te geçti. Bu yüzden PSG'yi de severim..-Futbolcu olmasaydım, basketbolcu olmayı isterdim.-Bana en çok "Önümüzdeki sezon burada kalacak mısın?" ve "Ayağın tamamen iyileşti mi?" diye soruyorlar.-Süper gücüm olsa insanların birbirini sevmesi için kalplerine sevgi yerleştirmek isterdim.-Futbolcu olmanın en güzel yanı gol atmak.-Futbolu bıraktıktan sonra ilk 3 ay Asya'da, sonraki 3 ay Avrupa'da, sonraki 3 ay Afrika'da ve sonraki 3 ayı da Amerika'da geçirmek istiyorum.-Benimle ilgili bilmediğiniz bir taraf yok. Gizemli bir tarafım yok. Bir oyuncu olarak ve bir insan olarak bütün tavırlarımı biliyorsunuz.-Harika ve sıradışı bir maçtı. Baş döndürücü bir tempo vardı ve neyse ki sonunda kazanan biz olduk.-Her oyuncu her maçı oynamak ister. O istek bende de var ama kararı Allah verir. Biz bişey düşünürüz o bizim için hayırlı olanı verir. Önemli olan hayırlısının olması.-Hazırım. Maç kondisyonu farklı bir şey ama onun dışında yüzde yüz hazırım.-Vodafone Arena eşsiz bir stat. Başka bir yerde böyle atmosfer bulamazsınız. Kolay kolay 4 tribünün de tezahürat yaptığı stat bulamazsınız.Beşiktaş: Bende yeri ayrıOyun görüşü en iyi isim: LampardEn iyi kafacı: Fernando TorresEn çok konuşan: John TerryEn dayanıklı: TioteEn iyi kaleci: Fabri