''Beşiktaş her şeyi yapar''
1991-92 sezonunda Lyon'u Avrupa'da eleyen Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Hami Mandıralı tur için iddialı konuştu.
Mandıralı, "Lyon o gün bizi ciddiye almamıştı. Sonucu gördüler. Beşiktaş her şeyi yapabilecek bir takım. İyi bir skorla dönerlerse İstanbul'da turla taçlandırırlar" dedi.
'GÜNEŞ'E ÇOK YAKIŞIR'
Mandıralı, Beşiktaş için "Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı" ifadelerini kullanırken Avrupa Ligi kupasının da gelebileceğini söyledi. Mandıralı "Fatih Hoca (Terim) G.Saray ile UEFA Kupası'nı kazandı. Şenol Hoca (Güneş) da bu kupayı alabilr. Ona çok yakışır" dedi.
'GÜNEŞ'E ÇOK YAKIŞIR'
Mandıralı, Beşiktaş için "Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı" ifadelerini kullanırken Avrupa Ligi kupasının da gelebileceğini söyledi. Mandıralı "Fatih Hoca (Terim) G.Saray ile UEFA Kupası'nı kazandı. Şenol Hoca (Güneş) da bu kupayı alabilr. Ona çok yakışır" dedi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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