 ''Beşiktaş her şeyi yapar'' – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    '' her şeyi yapar''

    ''Beşiktaş her şeyi yapar''

    1991-92 sezonunda Lyon'u Avrupa'da eleyen Trabzonspor'un kadrosunda yer alan tur için iddialı konuştu.

    Mandıralı, "Lyon o gün bizi ciddiye almamıştı. Sonucu gördüler. Beşiktaş her şeyi yapabilecek bir takım. İyi bir skorla dönerlerse İstanbul'da turla taçlandırırlar" dedi.

    'GÜNEŞ'E ÇOK YAKIŞIR'
    Mandıralı, için "Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı" ifadelerini kullanırken Avrupa Ligi kupasının da gelebileceğini söyledi. Mandıralı "Fatih Hoca (Terim) G.Saray ile UEFA Kupası'nı kazandı. Şenol Hoca (Güneş) da bu kupayı alabilr. Ona çok yakışır" dedi.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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