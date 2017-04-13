 3 Beşiktaşlı kart sınırında – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    3 Beşiktaşlı kart sınırında

    3 Beşiktaşlı kart sınırında

    Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart cezalısı olmasının yanı sıra 3 oyuncunun sarı kart ceza sınırında bulunması da, ikinci maç için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor.

    Daha önceden 2 sarı kartı bulunan ve 'ya, son Olympiakos maçında sarı kart gören da eklendi. Bu üç oyuncu bu akşam oynanacak maçta sarı kart görmeleri durumunda bir hafta sonra İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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