3 Beşiktaşlı kart sınırında
Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart cezalısı olmasının yanı sıra 3 oyuncunun sarı kart ceza sınırında bulunması da, ikinci maç için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor.
Daha önceden 2 sarı kartı bulunan Caner Erkin ve Marcelo'ya, son Olympiakos maçında sarı kart gören Oğuzhan Özyakup da eklendi. Bu üç oyuncu bu akşam oynanacak maçta sarı kart görmeleri durumunda bir hafta sonra İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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