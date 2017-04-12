 Zafere uçuyoruz! – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Zafere uçuyoruz!

    Zafere uçuyoruz!

    Yarın ’a konuk olacak ’ın yöneticisi “Çıtamızı yükselttik, kazanmaya gidiyoruz” yorumunu yaptı. Aboubakar'ın cezalı olduğunu ama Cenk'in gerekeni yapacağını ifade eden Ürkmezgil, "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde final" dedi.

    'ta tüm gözler yarın deplasmanda oynanacak karşılaşmasına çevrildi. Yönetici , UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Lyon maçında sadece galibiyeti hedeflediklerini söyledi. Ürkmezgil, Beşiktaş'ın artık çıtayı yükselttiğini belirterek, "Önceden Türk takımları Avrupa'ya giderken elimiz, ayağımız titrerdi. Az gol yesek, berabere kalsak diye hayaller kurardık ama şimdi galibiyete inanıyoruz. Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz. Bundan daha güzel bir şey yok. Bu duyguyu yaşattıkları için çocuklardan ve Şenol Güneş'ten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

    EKSİKLİK KORKUTMUYOR
    UEFA Avrupa Ligi'nde finali düşündüklerini vurgulayan Ürkmezgil şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nden elenerek böyle bir noktaya geldik. Bunu futbolun cilvesi olarak düşünüyorum. Camia olarak final havasına girdik. UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz arasında bir final var." Kırmızı kart cezalısı olan Aboubakar'ın önemli bir eksik olduğunu söyleyen Ürkmezgil, "Aboubakar önemli ama onun yerine kim forma alırsa en iyisini yapar. Beşiktaş'ta kimsenin eksikliği korkutmuyor. Aboubakar yoksa gol kralı Cenk var" diye konuştu.

    BAŞKA BEŞİKTAŞ YOK
    Süper Lig'de şampiyonluk konusunda temkinli konuşan Ürkmezgil sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolda neler gördük. İkinciyle aramızda çok büyük puan farkı yok, bu fark her zaman kapanabilir. O yüzden temkinli konuşmakta fayda var. Bizi asıl oynadığımız futbol mutlu ediyor. Puan farkının ümit vermiş olması değil oynanan futbolun umut vermesi önemli. Beşiktaş gibi futbol oynayan başka bir takım yok, Trabzon'da da bunu gördük. Bu karşılaşma benim için unutulmazlar arasındadır, müthiş moral kattı bize."
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zafere uçuyoruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.