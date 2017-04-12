Zafere uçuyoruz!
Yarın Lyon’a konuk olacak Beşiktaş’ın yöneticisi Ahmet Ürkmezgil “Çıtamızı yükselttik, kazanmaya gidiyoruz” yorumunu yaptı. Aboubakar'ın cezalı olduğunu ama Cenk'in gerekeni yapacağını ifade eden Ürkmezgil, "Hedefimiz Avrupa Ligi'nde final" dedi.
EKSİKLİK KORKUTMUYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde finali düşündüklerini vurgulayan Ürkmezgil şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nden elenerek böyle bir noktaya geldik. Bunu futbolun cilvesi olarak düşünüyorum. Camia olarak final havasına girdik. UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz arasında bir final var." Kırmızı kart cezalısı olan Aboubakar'ın önemli bir eksik olduğunu söyleyen Ürkmezgil, "Aboubakar önemli ama onun yerine kim forma alırsa en iyisini yapar. Beşiktaş'ta kimsenin eksikliği korkutmuyor. Aboubakar yoksa gol kralı Cenk var" diye konuştu.
BAŞKA BEŞİKTAŞ YOK
Süper Lig'de şampiyonluk konusunda temkinli konuşan Ürkmezgil sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbolda neler gördük. İkinciyle aramızda çok büyük puan farkı yok, bu fark her zaman kapanabilir. O yüzden temkinli konuşmakta fayda var. Bizi asıl oynadığımız futbol mutlu ediyor. Puan farkının ümit vermiş olması değil oynanan futbolun umut vermesi önemli. Beşiktaş gibi futbol oynayan başka bir takım yok, Trabzon'da da bunu gördük. Bu karşılaşma benim için unutulmazlar arasındadır, müthiş moral kattı bize."
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
Zafere uçuyoruz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.