Vodafone Arena 1 yaşında!..
Resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bazı bakan ve milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşen Vodafone Arena bugün itibarıyla 1 yaşına bastı.
Açılışta, "Bol gollü galibiyetler diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını o günden bu yana aldıkları galibiyetlerle taçlandıran Beşiktaş geçtiğimiz sezonu şampiyonluka bitirmişti. Bu yıl da şampiyonluğun en büyük adayı olan Siyah-Beyazlılar, Türkiye Kupası'ndaki 1-0'lık Fenerbahçe yenilgisi hariç, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de Vodafone Arena'da yenilgi yüzü görmedi.
VEDA MAÇI GENÇLERBİRLİĞİ, HOŞGELDİN MAÇI BURSASPOR
Süper Lig'de 11 Mayıs 2013'te oynanan ve 3-0 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasıyla BJK İnönü Stadı'na veda eden Siyah-Beyazlılar, Bursaspor müsabakasıyla Dolmabahçe'de taraftarının huzuruna çıktı. Böylece Beşiktaş takımı 11 Nisan 2016'da Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor maçıyla bin 66 gün sonra Dolmabahçe'ye dönmüş oldu.
KAPASİTESİ 41 BİN 903
Vodafone Arena'nın kapasitesi, 41 bin 903 kişi olarak belirlendi. Statta 147 loca yer alırken, bu localar bin 847 kişi kapasiteli. Statta locaların yanı sıra 2 bin 150 de VIP koltuk bulunuyor. Locaların arka bölümündeki kafeterya, VIP ve yemek alanları da maçların yanı sıra diğer zamanlarda faal olarak kullanılabilecek. Loca ve VIP koltuk satışından büyük gelir elde edecek Beşiktaş, loca, kafeterya, VIP ve yemek alanlarının işletmesinden de kira alacak. Bu arada Vodafone Arena'nın açılışıyla, Beşiktaş Kulübünün merkezi Dolmabahçe'deki stat olacak. Akaretler'den idare edilen siyah-beyazlı kulüp, tüm birimleriyle yeni statta inşa edilen kulüp binasına taşınmış oldu.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:20
- Beşiktaş, Vodafone Arena'yı hissedecek
Toplam 4
Yorum
_- LION -_ İyice köy takımı yaptınız lyon'u. Bu adamlar Roma yı elediler farkında mısınız?
- Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Toplam 1
Yorum
özgür bjk duygusal mancester genk ve schalke tur atlar
- Zemine hibrit çim
Toplam 6
Yorum
Fnatic' He sanki hibrit çimi ilk siz keşfettiniz dünyada
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