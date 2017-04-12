 VIP’ler için özel uçak kiralandı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    VIP’ler için özel uçak kiralandı

    VIP’ler için özel uçak kiralandı
    yönetimi hem tam kadro olarak 'a gitmek, hem de camianın önde gelen isimlerinin mücadeleyi tribünden takip etmek istemesinden dolayı, takım uçağı dışında ayrıca bir uçak daha kiraladı. Camianın ve iş dünyasının pek çok ünlü isminin bugün özel uçakla Fransa'ya gideceği ve karşılaşmayı VIP tribünden izleyeceği bildirildi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:03
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