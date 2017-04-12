 Taraftarlar için ‘Arena’ indirimi – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Taraftarlar için ‘Arena’ indirimi

    Taraftarlar için ‘Arena’ indirimi

    'ın 1 yıl önce açılan yeni stadı 'nın yıl dönümü sebebiyle kulüpten taraftarlara jest geldi.

    Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarında, 'nın yıl dönümü sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlara jest yapıldı. Taraftarlar, için bu özel günde takımlarının lisanslı ürünlerini yüzde 20 indirimle alabilecekler. Siyah-beyazlı taraftarların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği ve Kartal Yuvası mağazalarına akın ettiği bildirildi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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