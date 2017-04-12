 Şok!.. Quaresma yok! – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Şok!.. Quaresma yok!

    Şok!.. Quaresma yok!

    Trabzonspor derbisinde sakatlanan, sağ baldır adele zarında mikro kanama ve ödem tespit edilen yıldız oyuncunun maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

    'a, yarın oynanacak maçı öncesinde kötü haber geldi. Portekizli yıldız 'nın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında forma giyemeyeceği ifade edildi. Trabzonspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma'nın, yarın Lyon ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında görev yapamayacağı belirtildi.

    Trabzonspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen yıldız oyuncunun tedavisine başlanmıştı. Hatta sağlık ekibiyle görüşen Portekizli yıldız, "Gerekirse iğne olarak sahaya çıkmak istiyorum" diyerek tüm şartların zorlanmasını istedi. Fakat yapılan son kontrollerin ardından dünkü idmana da çıkamayan Portikezli Quaresma'nın Lyon maçına yetiştirilemeyeceği belirlendi.

    YA NECİP YA TOLGAY
    Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle Lyon'da forma giyemeyecek olan Quaresma'nın alternatifleri hazır. Aboubakar'ın da cezalı olmasından dolayı sağ kanatta fazla alternatifi bulunmayan teknik direktör Şenol Güneş, orta sahayı kalabalık tutarak ilk maçta turun kapısını açmaya çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı Quaresma oynamayacak gibi düşünerek, Tolgay Arslan veya Necip Uysal'ı, Atiba ile Oğuzhan'ın yanına çekerek orta sahası bu üç isimden kurmayı planlıyor.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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