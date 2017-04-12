Şok!.. Quaresma yok!
Trabzonspor derbisinde sakatlanan, sağ baldır adele zarında mikro kanama ve ödem tespit edilen yıldız oyuncunun Lyon maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Trabzonspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen yıldız oyuncunun tedavisine başlanmıştı. Hatta sağlık ekibiyle görüşen Portekizli yıldız, "Gerekirse iğne olarak sahaya çıkmak istiyorum" diyerek tüm şartların zorlanmasını istedi. Fakat yapılan son kontrollerin ardından dünkü idmana da çıkamayan Portikezli Quaresma'nın Lyon maçına yetiştirilemeyeceği belirlendi.
YA NECİP YA TOLGAY
Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle Lyon'da forma giyemeyecek olan Quaresma'nın alternatifleri hazır. Aboubakar'ın da cezalı olmasından dolayı sağ kanatta fazla alternatifi bulunmayan teknik direktör Şenol Güneş, orta sahayı kalabalık tutarak ilk maçta turun kapısını açmaya çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı Quaresma oynamayacak gibi düşünerek, Tolgay Arslan veya Necip Uysal'ı, Atiba ile Oğuzhan'ın yanına çekerek orta sahası bu üç isimden kurmayı planlıyor.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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