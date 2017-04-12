''Sandalyede otursun yine de faydası olur''
Beşiktaş yönetimi, Atiba’nın futbolu bıraktıktan sonra da takımda kalmasını istiyor.
FUTBOL EMEKÇİSİ
"Atiba harika bir adam. Tam bir futbol emekçisi. Futbolu bilerek oynayan, kendine iyi bakan biri. Futbolu iyi bilebilirsiniz ama karakterinizi ortaya koymazsanız bu sonucu alamazsınız. Kanadalı yıldızımız kendine iyi bakıyor, karakteri düzgün. Futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta kalmasını isteriz. Saha kenarına sandalye koyup otursun yine faydası dokunur."
EKSTRA 100 BİN EURO ŞAMPİYONLUK PRİMİ
Atiba, her hafta ortaya koyduğu futbolla biraz daha kendisine hayran bırakırken; senelik 1 milyon euro kazanan ve 30 maçtan fazla oynadığı için (hali hazırda 36 maç) 200 bin euro prim hakkı almaya hak kazanan Kanadalı oyuncuya yönetimin bir sürprizi daha var. Sözleşmesinde şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi veya Türkiye Kupası şampiyonluğu için ekstra primler olmayan Atiba'ya sezon sonunda 100 bin euro şampiyonluk primi verilmesi kararlaştırıldı. Bu teklif, Atiba'yı Beşiktaş'a kazandıran Erdal Torunoğulları'ndan geldi.
ANTRENÖR OLARAK KAL!
Teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinin başında gelen Atiba, uzun yıllar Beşiktaş'ta kalacak gibi görünüyor. Güneş'in, Atiba için düşüncesi çok farklı. Hem takım içinde sevilmesi, hem de kişiliği ve futbol bilgisi ile tecrübeli hocanın hedefi Atiba'yı teknik kadrosunun içinde görmek. Şenol Güneş'in, Kanadalı oyuncu ile yaptığı konuşmalarda bunu teklif ettiği, Atiba'nın da Türkiye'de yaşamaktan mutlu olduğunu ve Beşiktaş'ın bir parçası olmaya devam etmeyi istediğini söylediği öğrenildi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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