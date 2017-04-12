 Lyon’un stadına özel güvenlik cihazı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’un stadına özel güvenlik cihazı

    Lyon’un stadına özel güvenlik cihazı

    - mücadelesi şehir için ‘çok yüksek riskli’ olarak değerlendirildi. Bu maç için özel güvenlik cihazı getirildi.

    'ın yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşması, Fransa'yı harekete geçirdi. Lyon-Beşiktaş maçı şehir için 'çok yüksek riskli' olarak değerlendirilip güvenlik seviyesi 4'e çıkarılırken, Stade de Lyon'un güvenlik şefi Xavier Pierrot, Beşiktaş maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesine açıklamalar yaptı. Pierrot, "Hareketli ve uyanık olmamız gerekecek. Umarız Türkler sadece kutlamaya gelir. En başından itibaren herhangi bir sapma bile kabul edilmeyecek. Çift bilet kontrolü yapılacak. Kontrol noktaları öne alınacak. Biletlerin sahte olup olduğunu doğrulamak için PDA'ler olacak. Bu şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük cihaz olacak. Güvenlik konusunda en ufak bir açık olmayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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