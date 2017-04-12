"Lyon golcüsü"nden Beşiktaş yorumu
Trabzonspor'un 1991-1992 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda elediği Fransa temsilcisi karşısında iki maçta 4 gol atan Hami Mandıralı, Beşiktaş'ın deplasmandan iyi bir skorla dönmesi halinde kendi sahasındaki taraftarlarıyla turu geçeceğini söyledi.
Eski milli futbolcu, Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hami Mandıralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız temsilcisine karşı oynadıkları iki karşılaşmayı iyi oynayarak kazandıklarını ve tur atladıklarını kaydetti.
1991-1992 sezonundaki Olympique Lyon ile şimdiki Fransız takımı arasında fark olduğunu belirten Mandıralı, "Bu kadar kaliteli değillerdi ama bizi ciddiye almamışlardı. Maç öncesi davranışlarından bunu anlayabiliyorduk. Biz de skoru değiştirecek oyunlara sahiptik. Sahaya çıkıp turu geçen taraf olmuştuk." dedi.
Hami Mandıralı, ligde Fransız ekibinin Lorient ile oynadığı ve 4-1 kaybettiği karşılaşmayı izlediğini dile getirerek, "Kötü oynadılar. Yedek ağırlıklı da olmaları çok fark etmez. Beşiktaş, rakibinin ofansif gücüne daha fazla dikkat etmeli. Ofansta iyi oyuncuları var ama defansta da sıkıntıları var. Beşiktaş, her şeyi yapabilecek bir takım, eleyebilir. İnşallah da eleyen takım olur." diye konuştu.
- "Güneş'e yakışır"
Beşiktaş'ın ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunu savunan Mandıralı, "Az hata yapan turu geçecek. İki takımın da ofansif gücü fazla. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. İyi bir skorla dönerse turu buradaki taraftarıyla taçlandırır." ifadelerini kullandı.
Hami Mandıralı, Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nı da kazanabileceğini de iddia ederek, "Neden kupayı kazanamasın? Fatih hocayla Galatasaray kupayı kazanmıştı. Şenol hocaya da kupa kazanmak yakışır. Beşiktaş'ın UEFA Kupası kazanmasını bu ülkenin bir insanı olarak çok isterim." yorumunu yaptı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:31
- Sabri Reyiz çıldırdı
Toplam 14
Yorum
özgür tudor u beğenmesemde sabri konusunda haklı ne torpilli adammış kim geldi sabrıyı silemedi sabri gsa yakışan oyuncu kalitesinde değil
- Lyon’un stadına özel güvenlik cihazı
Toplam 2
Yorum
bjk bjk yenecek demek...hala anlamadınızmı:)
- Zemine hibrit çim
Toplam 5
Yorum
hibritcan fb baktı hibrit çime geçen takımlar iyi oynuyor (bjk-ts) böyle karar aldılar.keşke daha önce geçseydiniz onca transfere para harcamasaydınız
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