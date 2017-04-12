 Kartal’a İspanyol hakem – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Kartal’a İspanyol hakem

    Kartal’a İspanyol hakem
    Yarın oynanacak Lyon-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçını İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek. Stade de Lyon'da TSİ 22.05'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını ise Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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