Kartal’a İspanyol hakem

Yarın oynanacak Lyon-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçını İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lahoz yönetecek. Stade de Lyon'da TSİ 22.05'te başlayacak mücadelede Lahoz'un yardımcılıklarını ise Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.