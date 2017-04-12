 İbrahim Toraman'dan final yorumu – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    İbrahim Toraman'dan final yorumu

    İbrahim Toraman'dan final yorumu

    Beşiktaş Futbol Takımı'nın eski kaptanı İbrahim Toraman, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacağına inandığını söyledi.

    Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen panele katılan İbrahim Toraman, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç öncesi değerlendirmede bulundu.

    Siyah-beyazlı takımı zorlu maçların beklediğini dile getiren Toraman, "Beşiktaş'ın Fransa'dan avantajlı bir skorla dönüp, turu geçeceğine inanıyorum. Olympique Lyon'u geçmesi halinde Beşiktaş'ın final yolu açılacak." dedi.

    Beşiktaş'ın güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken İbrahim Toraman, "Türkiye'ye yeniden Avrupa'da kupa getirecek takım, Beşiktaş'tır. Ben siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidip, kupayı Türkiye'ye getirecek güçte olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    Öte yandan, siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş'in adının A Milli Takım'la anılmasıyla ilgili olarak ise Toraman, "Şenol Güneş, milli takımı hak ediyor. Beşiktaş'tan ayrılır mı bilemem ancak milli takımın başına geçerse, Türk futbolunu yeniden ayağa kaldırır ve milli takımı da şu an olduğundan çok daha başarılı bir noktaya taşır." açıklamasında bulundu.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:36
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