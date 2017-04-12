İbrahim Toraman'dan final yorumu
Beşiktaş Futbol Takımı'nın eski kaptanı İbrahim Toraman, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayacağına inandığını söyledi.
Siyah-beyazlı takımı zorlu maçların beklediğini dile getiren Toraman, "Beşiktaş'ın Fransa'dan avantajlı bir skorla dönüp, turu geçeceğine inanıyorum. Olympique Lyon'u geçmesi halinde Beşiktaş'ın final yolu açılacak." dedi.
Beşiktaş'ın güçlü bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken İbrahim Toraman, "Türkiye'ye yeniden Avrupa'da kupa getirecek takım, Beşiktaş'tır. Ben siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidip, kupayı Türkiye'ye getirecek güçte olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Öte yandan, siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş'in adının A Milli Takım'la anılmasıyla ilgili olarak ise Toraman, "Şenol Güneş, milli takımı hak ediyor. Beşiktaş'tan ayrılır mı bilemem ancak milli takımın başına geçerse, Türk futbolunu yeniden ayağa kaldırır ve milli takımı da şu an olduğundan çok daha başarılı bir noktaya taşır." açıklamasında bulundu.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:36
- Trabzonspor'a bir Kolombiyalı daha
Toplam 6
Yorum
ne bu yaşli oyuncu topluluğumu? leipzıg, lyon, lizbon bu takimlar örnek alinmali. hazır fb ve gs dibi vurmusken bizim daha dogru strateji yapmamız lazım. genç oyuncu lazım
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 4
Yorum
cimbomlu emre efendi yenilseydinde o espriye aynı şekilde kahkaha atarmıydın yanındaki başak şehirli espriden anlamıyo her halde o niye hiç gülmüyo
- Menajeri F.Bahçe ile görüştü
Toplam 40
Yorum
Ibo Besiktas a Bonservisiz kiralik verin, Senol Günes Bey Efendi onu Parlatir sonra satarsiniz. :) yada bizim Bakan boservis vermeden alir :)
İbrahim Toraman'dan final yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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