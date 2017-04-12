''Deportivo’ya geri dönebilirim''
İspanyol ekibine kapılarını kapatmadığını belirten Fabricio, “Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamaya geldim” dedi.
Deportivo'yu da sevdiğini ve kapılarını asla kapatamadığını belirten Fabri şöyle devam etti: "Şu anda Beşiktaş'ta forma giyiyorum ve eğlenmeye çalışıyorum. Burada dostluk çok önemli. Buraya gelen herkes, sanki uzun yıllardır buradaymış gibi karşılanıyor. Mesela ara transferde gelen Babel de öyle. Adapte olması için çok zamana gerek olmadı. İki yıl daha önce burada oynamıştı. Soyunma odasında tanıdığı arkadaşları vardı. Zaten olmasaydı da biz ona yardımcı olurduk."
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
''Deportivo’ya geri dönebilirim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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