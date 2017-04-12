 ''Deportivo’ya geri dönebilirim'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''’ya geri dönebilirim''

    ''Deportivo’ya geri dönebilirim''

    İspanyol ekibine kapılarını kapatmadığını belirten Fabricio, “’ta şampiyonluk yaşamaya geldim” dedi.

    'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı kaleci , El Desmarque gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki İspanyol eldiven, "Sakatlığım sonrasında yapılan operasyonun ardından, her idmandan keyif almaya çalıştım. Yeni bir takımla ve yeni bir şehirde rekabet edebilmek çok hoş bir şey. Ben nasıl hissettiğimi söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve bir şampiyonluk yaşamak için Beşiktaş'ta oynamaya karar verdim" dedi.

    Deportivo'yu da sevdiğini ve kapılarını asla kapatamadığını belirten Fabri şöyle devam etti: "Şu anda Beşiktaş'ta forma giyiyorum ve eğlenmeye çalışıyorum. Burada dostluk çok önemli. Buraya gelen herkes, sanki uzun yıllardır buradaymış gibi karşılanıyor. Mesela ara transferde gelen Babel de öyle. Adapte olması için çok zamana gerek olmadı. İki yıl daha önce burada oynamıştı. Soyunma odasında tanıdığı arkadaşları vardı. Zaten olmasaydı da biz ona yardımcı olurduk."
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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