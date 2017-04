Demba Ba zorlu maçı yorumladı

Beşiktaş’ın Senegalli golcüsü Demba Ba, yarın oynanacak Lyon maçını değerlendirerek, “Bence favori yok. Dengeli bir eşleşme olacak. Lyon hücum yönünde güçlü bir takım ama savunmada eksiklikleri var” dedi.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a kiralık olarak geri dönen ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle henüz formasına kavuşamayan Demba Ba, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Senegalli futbolcu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Lyon karşılaşmasında favori olmadığını ve dengeli bir oyun seyredileceğini söyledi.

Demba Ba'nın soru cevap şeklinde geçen röportajı şöyle:



-Çocukken hangi takımlıydın?

Demba Ba: İki takım tutuyordum. Arsenal ve PSG. Arsenal'i tutmamın sebebi Henry idi. Hep onun gibi olmanın hayalini kurmuştum. PSG'ye gelirsek, çocukluğumun bir dönemi Paris'te geçti. Bu yüzden PSG'yi de severim..



-Futbolcu olmasaydın, hangi spor dalını seçerdin?

Demba Ba: Basketbol



-Demba Ba'yı en çok ne mutlu eder ve en çok ne kızdırır?

Demba Ba: Adeletsizlik beni çok kızdırır. Adeletsizliğe tahamülüm yok. En çok mutlu eden şeyler ailem, futbol ve Türkiye. Türkiye'de her gün 5 defa ezan sesi duyabilmek beni çok mutlu ediyor..



-Bir akşam yemeği yiyeceksin. Hangi 3 kişiyle yersin?

Demba Ba: Annem, Musa Sow ve menajerim Alex..



-Taraftarın sana en çok sorduğu soru nedir?

Demba Ba: Önümüzdeki sezon kalacak mısın? diğeri ise Ayağın tamamen iyileşti mi?



-En sıkıcı takım arkadaşın kimdir?

Demba Ba: Çok isim var. Bazılarıyla farklı hayat vizyonun var. Bazısıyla farklı dilleri konuşuyorsun. Mesela Çin'de 2 farklı hayat var. O yüzden bazen çok sıkıcı oluyordu..



- Hangi süper gücünün olmasını isterdin?

Demba Ba: İnsanların birbirlerini sevebilmesi için kalplerine sevgi yerleştirmek isterdim.



- Futbolcu olmanın en iyi yanı?

Demba Ba: Gol atmak



- Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmak istiyorsun?

Demba Ba: İlk 3 ay Asya'da, sonraki 3 ay Avrupa'da, sonraki 3 ay Afrika'da ve sonraki 3 ayı da Amerika'da geçirmek istiyorum.



- Farklı bir özelliğin, bilmediğimiz bişey var mı?

Demba Ba: Benimle ilgili bilmediğiniz bir taraf yok. Gizemli bir tarafım yok. Bir oyuncu olarak ve bir insan olarak bütün tavırlarımı biliyorsunuz



- Senegal'in 2018 Dünya Kupası'na katılma ihtimalini nasıl görüyorsun?

Demba Ba: Büyük bir şansımız var. Elemelerde 4 maç kaldı, 4'nü de kazanırsak, kupaya katılırız.



- 2022 Dünya Kupası Katar'da oynanacak. Mena'da çok sayıda taraftar olacak. Neler söylemek istersin?

Demba Ba: Gerçekten çok özel olacak. Coğrafi olarak ilk defa o bölgede Dünya Kupası oynanacak. İlk defa bir müslüman ülkede bir Dünya Kupası oynanacak. Özel bir atmosfer olacak.



- Lyon-Beşiktaş maçında nasıl bir atmosfer bekliyorsun, nasıl bir maç olacak?

DembaBa: Muazzam bir atmosfer olacak. Kapasite 60bin civarı. Eğer 20bin BJK tarafarı olursa, stadyum bizim hakimiyetimize geçer. Lyon iyi bir takım. İyi yaptıkları şeyler var. Ama bizim çok büyük yeteneklerimiz var. Biz sezonun genelinde gösterdiğimiz performansı gösterirsek büyük bir olasılıkla turu geçeceğiz..



- Favori Lyon mu, Beşiktaş mı? Lyon'un zayıf ve iyi yönleri neler?

Demba BA: Bence favori yok. Dengeli bir eşleşme olacak. Lyon hücum yönünde güçlü bir takım ama savunmada denge eksiklikleri var.



- 4-3Lük Trabzonspor maçını nerde izledin ve izlerken neler hisettin?

Demba Ba: beIN SPORTS'da izledik. Harika ve sıradışı bir maçtı. Baş döndürücü bir tempo vardı ve neyse ki sonunda kazanan biz olduk.



- Karşılaşmayı izlerken, keşke ben de sahada olsaydım dediğin oldu mu?

Demba Ba: Her oyuncu her maçı oynamak ister. O istek bende de var ama kararı Allah verir. Biz bişey düşünürüz o bizim için hayırlı olanı verir. Önemli olan hayırlısının olması..



- Demba Ba tekrar futbol oynamaya hazır mı?

Demba BA: Hazırım. Maç kondisyonu farklı bişey ama onun dışında yüzde yüz hazırım.



- Yeniden İstanbul'da olmak nasıl bir duygu?

Demba BA: Benim için gerçekten sıradışı. Ailem şu an İstanbul'a yerleşelim dese hiç tereddüt etmeden yerleşirim. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. Buradaki atmosferi çok seviyorum. İnsanlar sadece bana karşı değil, herkese karşı hoş görüye sahipler. O yüzden burada olmak çok güzel



- Vodafone Arena hakkındaki yorumun nedir?

DembaBA: Bence eşsiz. Başka bir yerde böyle atmosfer bulamazsınız. Kolay kolay 4 tribünün de tezahurat yaptığı stadyum bulamazsınız.



- Taraftara mesajın nedir?

Demba Ba: Buranın bir parçası olduktan sonra Beşiktaş'ın bende bambaşka bir yeri var..



- Futbol görüşü en iyi olan futbolcu hangisi?

Demba BA: Frank Lampard.



- En iyi Kafa vuruşu yapan oyuncu?

Demba BA: Fernando Torres



- En çok konuşan futbolcu?

Demba BA: John Terry



- En dayanıklı futbolcu?

Demba BA: Tiote



- En iyi kaleci?

Demba BA: Fabri