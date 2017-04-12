 ''Beşiktaş’ı taraftarı ‘delice’ destekliyor'' – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''’ı taraftarı ‘delice’ destekliyor''

    ''Beşiktaş’ı taraftarı ‘delice’ destekliyor''
    Siyah-beyazlı temsilcimizin rakibi Başkanı , maçı öncesi kulübün TV'sine konuştu. Aulas, "Beşiktaş eleyebileceğimiz bir takım ancak öyle karakteristik özellikleri var ki; onların taraftarları sadece evlerinde değil deplasman maçlarında bile takımlarını delice destekliyorlar. Bundan etkilenmemeliyiz" yorumunu yaptı.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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