Beşiktaş, Vodafone Arena'yı hissedecek
Beşiktaş, Olimpique Lyon ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı 30 bin taraftarın da desteğini arkasında alarak, Fransa'da Vodafone Arena atmosferi oluşturacak.
- Beşiktaş, Vodafone Arena'yı hissedecek
Doğan Gündoğdu
İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Olimpique Lyon ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı 30 bin taraftarın da desteğini arkasında alarak, Fransa'da Vodafone Arena atmosferi oluşturacak.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, yarın TSİ 22.05'te Olimpique Lyon deplasmanına konuk olacak. Lyon Stadı'nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.
Vodafone Arena havası
Siyah-beyazlı takımın Fransız ekibiyle eşleştiği andan itibaren satışa çıkan Lyon Stadı'nın biletlerine Beşiktaş taraftarları akın etti. İlk etapta alınan 25 bin siyah-beyazlı taraftarların biletlerine Lyon cephesi "Dur" dedi. Satışın durdurulmasının ardından Beşiktaş taraftarının 25 bin bilet aldığı açıklandı. Yarın oynanacak Olimpique Lyon - Beşiktaş maçında Lyon Stadı'nda yaklaşık 30 bin siyah-beyazlı taraftarın olması bekleniyor. Lyon Stadı 59 bin 186 koltuk kapasitesine sahip. Kritik çeyrek final maçında Fransa'da Vodafone Arena'nın eksikliğinin hissedilmeyeceği ön görülüyor.
Stadı dolduramıyor
Öte yandan Lyon Stadı, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları ve Paris Saint Germain ile ligde oynanan karşılaşma dışında neredeyse hiçbir maçta dolmadı. Olimpique Lyon'un evinde bu sezon en çok seyircili oynanan maçı ligin 14. haftasında Paris Saint Germain'i konuk ettiği ve 55 bin 107 seyircinin geldiği mücadele oldu.
Doğan Gündoğdu
İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Olimpique Lyon ile deplasmanda oynayacağı maçta siyah-beyazlı 30 bin taraftarın da desteğini arkasında alarak, Fransa'da Vodafone Arena atmosferi oluşturacak.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, yarın TSİ 22.05'te Olimpique Lyon deplasmanına konuk olacak. Lyon Stadı'nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Mateu Lahoz düdük çalacak.
Vodafone Arena havası
Siyah-beyazlı takımın Fransız ekibiyle eşleştiği andan itibaren satışa çıkan Lyon Stadı'nın biletlerine Beşiktaş taraftarları akın etti. İlk etapta alınan 25 bin siyah-beyazlı taraftarların biletlerine Lyon cephesi "Dur" dedi. Satışın durdurulmasının ardından Beşiktaş taraftarının 25 bin bilet aldığı açıklandı. Yarın oynanacak Olimpique Lyon - Beşiktaş maçında Lyon Stadı'nda yaklaşık 30 bin siyah-beyazlı taraftarın olması bekleniyor. Lyon Stadı 59 bin 186 koltuk kapasitesine sahip. Kritik çeyrek final maçında Fransa'da Vodafone Arena'nın eksikliğinin hissedilmeyeceği ön görülüyor.
Stadı dolduramıyor
Öte yandan Lyon Stadı, bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları ve Paris Saint Germain ile ligde oynanan karşılaşma dışında neredeyse hiçbir maçta dolmadı. Olimpique Lyon'un evinde bu sezon en çok seyircili oynanan maçı ligin 14. haftasında Paris Saint Germain'i konuk ettiği ve 55 bin 107 seyircinin geldiği mücadele oldu.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
hemen hemen alınsın para önemli deil faydalı olac olacaktır parasını bn veririm gerekirse..
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Toplam 3
Yorum
Gs Bu kötü kadroyla 3 lü defansı deneyen adam hoca değildir bizi şampiyonluktan etti Riekerink olsa durum cidden farklı olurdu.
- Fenerbahçe son!
Toplam 21
Yorum
özgür gs ın en büyük sorunu yönetimdir alp yalman her seçımde başkan adayı olur kaybeder iyi ki kaybeder gördük nasıl klup batırılır
Beşiktaş, Vodafone Arena'yı hissedecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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