 Beşiktaş Müzesi’ne çok özel ziyaretçiler – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’ne çok özel ziyaretçiler

    Beşiktaş Müzesi’ne çok özel ziyaretçiler
    Altı Nokta Körler Derneği'nin 50 görme engelli üyesi, %100 engelsiz müze unvanına sahip 'ni gezdi. Ziyaretçilerin Braille Alfabesi ile metinleri okuyup, arma ve kupa gibi dokunulabilir objelerin biçim ve boyutları hakkında bilgi sahibi oldukları kaydedildi. Vakıf Genel Müdürü Seçil Arıkan, "Eşlik ettiğimiz marşlarla adeta kendimizi maç günü stadyumda gibi hissettik" diye konuştu.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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