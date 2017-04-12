Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olimpik Lyon ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, duran top çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın TSİ 22.05'te O. Lyon ile karşı karşıya gelecek.
Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, duran top çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın TSİ 22.05'te O. Lyon ile karşı karşıya gelecek.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike için mi geleyim!
Toplam 27
Yorum
GFB kardeş FB'lik senin tekelinde mi?
- Aslan’dan destan!
Toplam 1
Yorum
sandor Umarım Final maçına çıkarlar. FENER Eczacıyı eledi.. Görecekler KİM BÜYÜK.
- Aslan 4. olursa yandı!
Toplam 2
Yorum
FB SERKAN BJK tan ligde puan alırız Başakşehirin beklentisi bu onun için kupa maçında oynamaz ve asılmazlar yorarlarsa bjk maçında fire veririz
Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.