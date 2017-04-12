 Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını tamamladı

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olimpik Lyon ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam maçın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı.

    Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, duran top çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi.

    Beşiktaş, yarın TSİ 22.05'te O. Lyon ile karşı karşıya gelecek.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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