Beşiktaş kafilesi Lyon'da
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla yapacağı karşılaşma için bu ülkeye geldi.
Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik heyeti, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Siyah-beyazlı takımın kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
- Çebi: "Geldiğimiz gibi dönelim"
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, coşkulu bir şekilde Lyon'a geldiklerini ve aynı şekilde İstanbul'a dönmeyi amaçladıklarını söyledi.
Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın keyifli, kazasız ve belasız bir maç olmasını dileyerek, "Geldiğimiz gibi dönelim. Birinci amacımız bu. Lyon iyi bir takım, Beşiktaş da iyi takım. Sonuç itibarıyla iki iyi takım oynayacak. Erken final olacak. Beşiktaş'tan çekindiklerini duyuyorum. Bu da hoşuma gidiyor." dedi.
Beşiktaş'ın artık eskisi gibi olmadığını vurgulayan Çebi, "Her yabancı takım bizden çekiniyor. Bizim için keyif verici bir durum." ifadelerini kullandı.
Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:
"Taraftarın desteğini alan Beşiktaş her zaman başarılı olmuştur. Türkiye'de bu böyle, burada da böyle olacaktır. Beşiktaş taraftarlarının Lyon'a gelip de maçı izlemesi bize gurur verir. 25 bin taraftar az sayı değil. Bu kadar taraftarın gelip, maçı seyretmesi Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterir."
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:32
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Toplam 2
Yorum
düzceli biri bişey demiştir güldüğüne göre boşa gülen varmı adamsın 5 numara
- ''Tudor haklı Barcelona gibiydik''
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Yorum
emir kemal Taş gibi takım kurmuşlar helal olsun. 2. lik Başakşehir e yakışır bu yıl. Aynı mantıkla taraftarı olan Körfez, Sakarya,Samsun gibi takımlarda yönetilebilse keşke..
- ''Beşiktaş’ı taraftarı ‘delice’ destekliyor''
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Ksenophon Hakem Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kartını görmesini es geçerse, Elle kesilen topu penaltı vermezse bile biz rakibi yenebiliyorsak lyon'u eleriz
Beşiktaş kafilesi Lyon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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