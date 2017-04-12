Beşiktaş kafilesi Lyon'da

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Vincent Aboubakar ile sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, Lyon kadrosunda yer almadı.

Beşiktaşlı futbolcuları ve teknik heyeti, 100 kadar siyah-beyazlı taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.

Siyah-beyazlı takımın kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

- Çebi: "Geldiğimiz gibi dönelim"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, coşkulu bir şekilde Lyon'a geldiklerini ve aynı şekilde İstanbul'a dönmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın keyifli, kazasız ve belasız bir maç olmasını dileyerek, "Geldiğimiz gibi dönelim. Birinci amacımız bu. Lyon iyi bir takım, Beşiktaş da iyi takım. Sonuç itibarıyla iki iyi takım oynayacak. Erken final olacak. Beşiktaş'tan çekindiklerini duyuyorum. Bu da hoşuma gidiyor." dedi.

Beşiktaş'ın artık eskisi gibi olmadığını vurgulayan Çebi, "Her yabancı takım bizden çekiniyor. Bizim için keyif verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Taraftarların maça yoğun ilgi göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"Taraftarın desteğini alan Beşiktaş her zaman başarılı olmuştur. Türkiye'de bu böyle, burada da böyle olacaktır. Beşiktaş taraftarlarının Lyon'a gelip de maçı izlemesi bize gurur verir. 25 bin taraftar az sayı değil. Bu kadar taraftarın gelip, maçı seyretmesi Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterir."