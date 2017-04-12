Beşiktaş, çeyrek final için yola çıktı
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmesinde Lyon'la karşılaşacak olan Beşiktaş, ilk mücadele için Fransa'ya gitti. Cezalı olan Aboubakar ve sakatlığı bulunan Quaresma, Lyon'a giden kafilede yer almadı.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'inde Olimpique Lyon ile karşılaşacak olan Beşiktaş, eşleşmenin ilk maçı için Lyon'a gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'ya giden Beşiktaş kafilesinde cezalı olan Aboubakar ile sakatlığı bulunan Quaresma yer almadı.
Lyon - Beşiktaş mücadelesi yarın TSİ 22.05'te Stade des Lumieres'te oynanacak.
Lyon - Beşiktaş mücadelesi yarın TSİ 22.05'te Stade des Lumieres'te oynanacak.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor'a bir Kolombiyalı daha
Toplam 3
Yorum
hemen hemen alınsın para önemli deil faydalı olac olacaktır parasını bn veririm gerekirse..
- Sneijder: Yönetim bana mobbing uyguluyor
Toplam 3
Yorum
Gs Bu kötü kadroyla 3 lü defansı deneyen adam hoca değildir bizi şampiyonluktan etti Riekerink olsa durum cidden farklı olurdu.
- Fenerbahçe son!
Toplam 21
Yorum
özgür gs ın en büyük sorunu yönetimdir alp yalman her seçımde başkan adayı olur kaybeder iyi ki kaybeder gördük nasıl klup batırılır
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