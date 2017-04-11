 Vodafone Arena 1 yaşında – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
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    1 yaşında

    Vodafone Arena 1 yaşında
    'ın yeni stadı , açılışından sonra bugün 1 yılını doldurdu. Stadın açılışı 10 Nisan 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Arena'da ilk düdük ise resmi açılış töreninin ertesi günü 11 Nisan 2016 tarihinde Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçında çalınmıştı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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