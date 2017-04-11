Ürkmezgil, Lyon maçı öncesi konuştu
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 13 Nisan Perşembe günü oynayacakları Olympique Lyon maçına galibiyet için gideceklerini söyledi.
- "Hedeflerimiz arasında bir final var"
UEFA Avrupa Ligi'nde finali düşündüklerini vurgulayan Ürkmezgil, "Şampiyonlar Ligi'nden elenerek böyle bir noktaya geldik. Bunu futbolun cilvesi olarak düşünüyorum. Camia olarak final havasına girdik. Başkanımız her zaman Avrupa'da kupa kazanmayı dile getiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerimiz arasında bir final var." diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin Olympique Lyon maçı öncesinde takımın moralini yükselttiğini aktaran siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:
"Son yıllarda böyle bir maç izlemedim. Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığımız, Pancu'nun kalede olduğu ve Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz maçtan sonra Trabzonspor karşılaşması da benim için unutulmazlar arasındadır artık. Bu galibiyet müthiş bir moral kattı. Olympique Lyon ise ligde farklı yenildi ve morallerinin bozuk olduğunu düşünüyorum."
Kırmızı kart cezalısı olan ve perşembe günü forma giyemeyecek Vincent Aboubakar'ın önemli bir eksik olduğunu söyleyen Ahmet Ürkmezgil, "Aboubakar önemli bir futbolcu ama onun yerine kim forma alırsa en iyisini yapar. Beşiktaş'ta artık kimsenin eksikliği korkutmuyor. Aboubakar yoksa gol kralı Cenk Tosun var." dedi.
- "Beşiktaş gibi futbol oynayan başka bir takım yok"
Süper Lig'de şampiyonluk konusunda temkinli konuşan Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Futbolda neler neler gördük. İkinciyle aramızda çok büyük puan farkı yok, bu fark her zaman kapanabilir. O yüzden temkinli konuşmakta fayda var. Bizi asıl oynadığımız futbol mutlu ediyor. Puan farkının ümit vermiş olması değil oynanan futbolun umut vermesi önemli. Beşiktaş gibi futbol oynayan başka bir takım yok. Trabzon'da da bunu gördük. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, inanarak futbol oynadık."
- "Atiba tam bir futbol emekçisi"
Ahmet Ürkmezgil, Trabzonspor maçında siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü atan Atiba Hutchinson'dan övgüyle bahsetti.
Kanadalı oyuncunun sahada her şeyini ortaya koyduğunu vurgulayan Beşiktaşlı yönetici, "Atiba harika bir adam. Tam bir futbol emekçisi. Futbolu bilerek oynayan, kendine iyi bakan biri. Futbolu iyi bilebilirsiniz ama karakterinizi ortaya koymazsanız bu sonucu alamazsınız. Atiba kendine çok iyi bakıyor, karakteri düzgün. Futbolu bıraktıktan sonra da Beşiktaş'ta kalmasını isteriz. Saha kenarına sandalye koyup otursun yine faydası dokunur." yorumunda bulundu.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 13:03
- Yönetim kolları sıvadı
Toplam 2
Yorum
fb helal olsun fikret ormana... artarda 5 sene şampiyon olurlarsa şaşırmam.
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 40
Yorum
*** Beyfendi gözdağı veriyormuş kimsin nesin de gözdağı veriyorsun neyine güveniyorsun sahada gezinen bu hayaletlere mi bel bağladın yazık sana
- Tudor da çare olamadı
Toplam 12
Yorum
Yazının devamı 5 er yillik imzalardan sonrs 40 m transfer but.ayırın kemik kadro sonrada 3 5 genç oyuncuyla yas ort.25 26 olan bi takm kurun 5 yil sampiynz
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