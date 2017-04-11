 Tosun ve Talisca gol A.Ş. – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Tosun ve Talisca gol A.Ş.

    Tosun ve Talisca gol A.Ş.

    ve ikilisi, Gomez ve Sosa ikilisini unutturdu. Cenk&Talisca bu sezon attıkları 26 golle, geçen yıl aynı periyotta 25 gol bulan Gomez&Sosa ikilisini geride bıraktı.

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup edip, 61 puanla zirvede yer alan 'ta, Cenk Tosun ve Anderson Talisca başarılı performanslarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Trabzonspor maçında da fileleri havalandırma başarısı gösteren Talisca ve Cenk, sezon başında "Gomez ve Sosa'nın yeri dolar mı?" şeklindeki soru işaretlerine de cevap vermeyi sürdürüyor. Geçen sezon Gomez'in gölgesinde kalan ancak bu sezon formayı kimseye kaptırmayan Cenk Tosun, Süper Lig'de Beşiktaş adına rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başardı. Talisca da son dönemde skora katkı yapmayı arttırırken, rakip fileleri ligde tam 9 kez havalandırdı. Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ilk isim Gomez, ilk 27 haftada rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başarmıştı. Bir diğer önemli isim Sosa ise Beşiktaş adına ilk 27 haftada 6 gol kaydetmişti. Cenk ve Talisca attıkları 26 golle, geçen sezon ilk 27 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Gomez-Sosa ikilisini de geride bırakmış oldu.

    DURUMLARI DA ÇOK BENZİYOR
    Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, geçen sezonun önemli ismi Gomez ile sözleşme konusunda da benzerlik gösteriyor. Gomez'i Fiorentina'dan kiralayan ve sezon sonunda yıldızı parladıktan sonra bonservisini almayan Beşiktaş'ın, Talisca'da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Beşiktaş Talisca'yı sezon başında Benfica'dan kiralamıştı ancak yıldız oyuncunun gelecek sezonki durumu henüz netlik kazanmadı.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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