Tosun ve Talisca gol A.Ş.
Cenk Tosun ve Anderson Talisca ikilisi, Gomez ve Sosa ikilisini unutturdu. Cenk&Talisca bu sezon attıkları 26 golle, geçen yıl aynı periyotta 25 gol bulan Gomez&Sosa ikilisini geride bıraktı.
DURUMLARI DA ÇOK BENZİYOR
Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, geçen sezonun önemli ismi Gomez ile sözleşme konusunda da benzerlik gösteriyor. Gomez'i Fiorentina'dan kiralayan ve sezon sonunda yıldızı parladıktan sonra bonservisini almayan Beşiktaş'ın, Talisca'da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Beşiktaş Talisca'yı sezon başında Benfica'dan kiralamıştı ancak yıldız oyuncunun gelecek sezonki durumu henüz netlik kazanmadı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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