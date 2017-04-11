 Taraftarlarda Beşiktaş farkı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Taraftarlarda farkı

    Taraftarlarda Beşiktaş farkı
    Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmıyor. Spor Toto Süper Lig'de lider olan, UEFA'da da yoluna devam eden siyah-beyazlılar, maçlarını 2017 yılında 29 bin 910 seyirci ortalamasıyla oynadı. 'ı 27 bin 410 kişi ile Trabzonspor izlerken, ezeli rakipleri Galatasaray 18 bin 710 ile üçüncü, Fenerbahçe 12 bin 330 ortalama ile dördüncü sırada yer aldı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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