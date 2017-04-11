 Sigortamız hırsımız!.. – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Sigortamız hırsımız!..

    Sigortamız hırsımız!..
    İkinci Başkan , Trabzon galibiyetinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Çebi, "Beni en çok mutlu eden şey; Talisca golü attıktan ve skoru 3-3'e getirdikten sonra Cenk ile Adriano'nun gole sevinmek yerine topu kale içinden alıp, dördüncü gol isteğiyle santraya doğru koşmalarıydı. Bu takımın inancını, kendine olan güveni gösterir. Bizi ligde şampiyonluğa ulaştıracak görüntü de budur" dedi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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