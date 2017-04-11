Quaresma katılmadı
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lyon ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün taktik ağırlıklı bir idman yaptı.
İDMANDA FRİKİK ŞOV
Lyon maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta dün frikik çalışması yapıldı. Çift kale maç sırasında takımdan ayrılan Talisca, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ve Marcelo, serbest vuruş çalışması yaptı. Talisca, arka arkaya attığı şık frikik golleriyle ön plana çıkarken, Cenk Tosun da isabetli şutlarıyla kalecilere zor anlar yaşattı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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