 Quaresma katılmadı – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Quaresma katılmadı

    Quaresma katılmadı

    UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lyon ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren , dün taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

    Top sürme, pas, minyatür ve dar alanda maç yapılan idmanda Trabzonspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Quaresma katılmadı. Portekizli yıldızın sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilmişti.

    İDMANDA FRİKİK ŞOV
    Lyon maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta dün frikik çalışması yapıldı. Çift kale maç sırasında takımdan ayrılan Talisca, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ve Marcelo, serbest vuruş çalışması yaptı. Talisca, arka arkaya attığı şık frikik golleriyle ön plana çıkarken, Cenk Tosun da isabetli şutlarıyla kalecilere zor anlar yaşattı.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:46
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