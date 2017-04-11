 Polislerimize özel kutlama – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Polislerimize özel kutlama

    Polislerimize özel kutlama
    Kulübü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını resmi siteden yayınladığı bir mesajla kutladı. Mesajda, "Vodafone Arena yakınındaki alçak terör saldırısında şehit olan kongre üyemiz ve stadımızın güvenliğinden sorumlu Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu ile birlikte, görevleri başında şehit düşen tüm emniyet görevlilerine Allah'tan rahmet, gazilere şükranlarımızı sunarız" denildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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