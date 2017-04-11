 Ozi’ye Sevilla kancası – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Ozi’ye kancası

    Ozi’ye Sevilla kancası

    Estadio Deportivo gazetesine konuşan İspanyol ekibinin eski sportif direktörü Monchi, “Oğuzhan geçen sezon transfer teklifi yaptığımız ancak ’ın satmak istemediği bir oyuncu. Ama ’nın ona ilgisi halen devam ediyor” ifadesini kullandı.

    'ın Milli yıldızı , Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde ilk sırada yer almaya devam ederken; geçen sene de kendisine talip olan 'nın Ozi ısrarı bitmek tükenmek bilmiyor. İspanya La Liga takımlarından Sevilla'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklayan sportif direktör Monchi, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup transferi için ilk kez bu kadar net konuştu. İspanyol basınından Estadio Deportivo gazetesine konuşan Monchi, "Oğuzhan'ı geçen sene Beşiktaş'tan istedik ancak Beşiktaş satmak istemedi. Anlaşamadık ancak kapılar henüz tamamen kapanmadı. Sevilla'nın ona olun ilgisi halen devam ediyor. Hatta geçen seneden daha yakın olunduğunu da söyleyebilirim ama Başkanları onu bırakmaya niyetli değil" ifadesini kullandı. Bu arada İspanyol basını; Roma ile 3 yıllık anlaşma yapan sportif direktör Monchi'nin, İtalyan ekibi için hazırladığı transfer listesine de Oğuzhan'ın adını üst sıralara yazdığını iddia etti.

    YENİ OĞUZHAN ARAYIŞI SÜRÜYOR?
    Beşiktaş Basın sözcüsü , yeni Oğuzhan'lar peşinde olduklarını söyledi. Albayrak, "Takımımız iki kulvarda yarışırken, geleceğimizi de planlıyoruz. Sadece Türkiye ve Avrupa'yı değil, tüm dünyayı tarıyoruz. Her sene birkaç genç yeteneği A takım ve A2 takım bünyemize katacağız. Böylelikle geleceğimizi garanti altına alacağız" dedi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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