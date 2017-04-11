Ozi’ye Sevilla kancası
Estadio Deportivo gazetesine konuşan İspanyol ekibinin eski sportif direktörü Monchi, “Oğuzhan geçen sezon transfer teklifi yaptığımız ancak Beşiktaş’ın satmak istemediği bir oyuncu. Ama Sevilla’nın ona ilgisi halen devam ediyor” ifadesini kullandı.
YENİ OĞUZHAN ARAYIŞI SÜRÜYOR?
Beşiktaş Basın sözcüsü Metin Albayrak, yeni Oğuzhan'lar peşinde olduklarını söyledi. Albayrak, "Takımımız iki kulvarda yarışırken, geleceğimizi de planlıyoruz. Sadece Türkiye ve Avrupa'yı değil, tüm dünyayı tarıyoruz. Her sene birkaç genç yeteneği A takım ve A2 takım bünyemize katacağız. Böylelikle geleceğimizi garanti altına alacağız" dedi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
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