 Lyon’da yüksek risk – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    ’da yüksek risk

    Lyon’da yüksek risk

    Fransız şehri maçı öncesi alarma geçti. -Beşiktaş maçı şehir için ‘çok yüksek riskli’ olarak değerlendirilip güvenlik seviyesi 4’e çıkarıldı.

    'ın, Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşması öncesi Lyon şehri alarma geçti. EURO 2016'da İngiliz ve Fransız holiganları kavga edip, şehri birbirine katmıştı. Lyon Ultras'tan 50 kişilik bir grup siyah giyinip, yüzlerini kapatarak İngilizler'in takıldığı barlara saldırmıştı. Şimdi şehre bu hafta içerisinde yakın ülkelerden takımlarını yalnız bırakmayacak olan taraftarlarla birlikte yaklaşık 20 bin Beşiktaşlı'nın gelecek olması, şehrini harekete geçirdi. Lyon şehrini de içine alan Rhone Alpes Bölge Valisi Henri-Michel Cornet bir takım açıklamalarda bulundu. Cornet, "Maça, Türk ve Fransız bayrakları ile iki kulübün renklerini barındıran bayraklar alınacak. Başka renkteki ürünlere, siyasi pankartlara kesinlikle izin verilmeyecek" diye konuştu.

    VALİ'DEN RENK UYARISI
    Lyon-Beşiktaş karşılaşması, şehir için 'çok yüksek riskli' olarak değerlendirilip güvenlik seviyesi 4'e çıkarıldı. Lyon şehrinde daha önce bir futbol maçı için güvenlik seviyesi hiç 4'e yükseltilmemişti.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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