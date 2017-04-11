Lyon’da yüksek risk
Fransız şehri Beşiktaş maçı öncesi alarma geçti. Lyon-Beşiktaş maçı şehir için ‘çok yüksek riskli’ olarak değerlendirilip güvenlik seviyesi 4’e çıkarıldı.
VALİ'DEN RENK UYARISI
Lyon-Beşiktaş karşılaşması, şehir için 'çok yüksek riskli' olarak değerlendirilip güvenlik seviyesi 4'e çıkarıldı. Lyon şehrinde daha önce bir futbol maçı için güvenlik seviyesi hiç 4'e yükseltilmemişti.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:05
- Soyunma odası karıştı!
Toplam 2
Yorum
arkadaşlar tudor büyük operasyon yapıyor sancılı geçmesi normal. sezon sonuna kadar idare etse tabiki daha iyi olurdu ama mizacı böyle.destek olmalıyız
- Emre Belözoğlu G.Saraylıları kızdırdı!
Toplam 2
Yorum
hahahahha melo burdayken sesi çıkmıyodu ayarı alıyordu tabi olacak o kadar
- Onur’a ceza yolda
Toplam 3
Yorum
Taraftar... Faul kararı doğru fakat yanlış taraf kullandı. Faul ts ye yapıldı. Bjk frikik kullandı... bende çözemedim...
Lyon’da yüksek risk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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