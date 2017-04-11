 Lyon elenirse... – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    elenirse...

    Lyon elenirse...
    'ın UEFA'daki rakibi 'un teknik patronu 'nun kaderi, perşembe günü alınacak sonuca bağlı. Fransız medyasında, "Lyon'un ligde şansı kalmadı. Fransa Kupası'nda yok. Lyon için tek şans 'nde ilerlemek. Taraftar patlama noktasında. Eğer çeyrek finalde Beşiktaş'a elenirlerse Genesio gider" ifadelerine yer verildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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