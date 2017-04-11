Lyon-Beşiktaş maçına İspanyol hakem
O.Lyon ile Beşiktaş Beşiktaş arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 12:42
- Tudor da çare olamadı
Toplam 14
Yorum
almanci orda bi dur, yönetim tudoru getirirken en iyi yaptigi is gs isterse tudorun cevabina bakilmadan tek tarafli tazminatsiz yollayabiliyo
- Galatasaray, ilk 5’e gol atamıyor
Toplam 1
Yorum
siberaal sorumlular istifa etmiyor geçen sene takım kaçıncı oldu belli bu sene de belli hala başarılıyız diyorlar koltuğunuza sımsıkı yapışın
- Advocaat bir taşla iki kuş vurdu
Toplam 5
Yorum
Fb ye dünya da hoca yokki :) Fb Aykut değil 95 te 94 Brezilya yı tekrar tanıtan parreria Sonra Hiddink , Daum, Zico, Ersun, Vitor ve Dick i de Aykut gibi istemedi :)
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