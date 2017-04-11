Lyon-Beşiktaş maçına İspanyol hakem

O.Lyon ile Beşiktaş Beşiktaş arasında oynanacak maçın hakemi açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde Lyon ile Beşiktaş Beşiktaş arasında 13 Nisan perşembe günün oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Antonio Mateu Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrián Devís ile Javier Aguilar Rodríguez yapacak.