 Krizi UEFA’ya taşıdılar – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Krizi ’ya taşıdılar

    Krizi UEFA’ya taşıdılar

    ile arasında yaşanan, Başkan Orman ve Güneş'in stada alınmaması krizi 'ya taşındı.

    Siyah-beyazlılar konuyla ilgili şikayetini Başkanı Ceferin'e bir mektup yazarak iletirken, UEFA ise 'a, "Konu UEFA'nın bir organizasyonu olmadığı için bizim tarafımızdan yapılacak bir şey yok" yanıtını verdi.

    3 ŞİRKETTEN RAPOR GELDİ
    Kartal'da Başkan Orman ve , geçtiğimiz çarşamba günü 'un 3-0 yendiği Metz maçına gidememişti. Ancak siyah-beyazlı yönetim Lyon'un hem Metz hem de hafta sonunda 4-1 yenildiği Lorient maçıyla ilgili üç ayrı şirketten rapor aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın kendi ekibi de Lyon ile ilgili ayrıntılı raporunu teknik patron Güneş'e verdi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:35
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