 İnşallah yüzümüz hep gülsün – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    İnşallah yüzümüz hep gülsün

    İnşallah yüzümüz hep gülsün
    Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "İnşallah Beşiktaş'lıların yüzleri hep gülsün" ifadelerini kullandı. Deplasmanda Trabzonspor'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetin ardından Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Başkan Orman da sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla birlikte Fransa'da çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak altına,"İnşallah Beşiktaşlıların yüzleri hep gülsün" notunu düştü.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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