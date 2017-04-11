 Beşiktaş'tan taraftarlarına özel indirim – Fotomaç – 11 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan taraftarlarına özel indirim

    Beşiktaş'tan taraftarlarına özel indirim

    Beşiktaş'ın 1 yıl önce açılan mabedi Vodafone Arena'nın yıl dönümü sebebiyle kulüpten taraftarlara jest geldi.

    Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarında, Vodafone Arena'nın yıl dönümü sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlara jest yapıldı. Taraftarlar, Beşiktaş için bu özel günde takımlarının lisanslı ürünlerini yüzde 20 indirimle alabilecekler. Siyah-beyazlı taraftarların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği ve Kartal Yuvası mağazalarına akın ettiği bildirildi.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan taraftarlarına özel indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.