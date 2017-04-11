Beşiktaş'tan taraftarlarına özel indirim
Beşiktaş'ın 1 yıl önce açılan mabedi Vodafone Arena'nın yıl dönümü sebebiyle kulüpten taraftarlara jest geldi.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 14:26
- Adebayor'dan 6 yıl sonra hat-trick
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Bu hafta Rize ve sonraki Beşiktaş maçları, Adebayor‘un mu golcü yoksa Gs'in mi çok zayıf savunmaya sahip oldugunu daha iyi açıklayacaktır.
- Emenike için mi geleyim!
Toplam 19
Yorum
GFB müptezel aziz kombine satmıyor ondan sonra tribün niye boş ...
- Lyon-Beşiktaş maçına İspanyol hakem
Toplam 4
Yorum
üç bahçe 2 sezon önce avrupada 3 er yiye yiye adı çıkmış üç bahçe taraftarı burada gelip ne suratla ötüyor. lig 4.üsü üç bahçe
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