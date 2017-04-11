Beşiktaş'tan taraftarlarına özel indirim

Beşiktaş'ın 1 yıl önce açılan mabedi Vodafone Arena'nın yıl dönümü sebebiyle kulüpten taraftarlara jest geldi.

Kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarında, Vodafone Arena'nın yıl dönümü sebebiyle siyah-beyazlı taraftarlara jest yapıldı. Taraftarlar, Beşiktaş için bu özel günde takımlarının lisanslı ürünlerini yüzde 20 indirimle alabilecekler. Siyah-beyazlı taraftarların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiği ve Kartal Yuvası mağazalarına akın ettiği bildirildi.