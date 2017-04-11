 Beşiktaş'ta O.Lyon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    'ta O.Lyon hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta O.Lyon hazırlıkları sürüyor

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 13 Nisan Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sağ adalesinde kanama ve ödem bulunan Quaresma'nın katılmadığı belirtildi.

    Açıklamada, futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanda, 5'e 2 dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maç ve şut çalışması yapıldığı aktarıldı.

    , yarın Fransa'nın Lyon kentine giderek hazırlıklarını maçın oynanacağı stattaki antrenmanla tamamlayacak.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:27
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