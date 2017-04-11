Beşiktaş'ta O.Lyon hazırlıkları sürüyor
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 13 Nisan Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sağ adalesinde kanama ve ödem bulunan Quaresma'nın katılmadığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanda, 5'e 2 dar alanda oyun ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maç ve şut çalışması yapıldığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın Fransa'nın Lyon kentine giderek hazırlıklarını maçın oynanacağı stattaki antrenmanla tamamlayacak.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:27
- İşte yeni 10 numara
Toplam 2
Yorum
Bence Bi FB Yillardir bi Alex Yerini dolduramiyor
- Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü
Toplam 3
Yorum
POYRAZ İkitane birbirinden beter takım kim para veripde bu giydikleri formanın büyüklüğünün farkında olmayan 22 adamı seyredecek merak ediyorum.
- Tudor da çare olamadı
Toplam 44
Yorum
..... HAYATINDA 3 LÜ OYNAMAYAN ADAMLARI ABUK SUBUK SİSTEMLE OYNATMAYA ÇALIŞIRSA SONUC BELLİ
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