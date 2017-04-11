Beşiktaş'ta flaş Divan gelişmesi!
Beşiktaş'ta 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Disiplin Kurulu'nun 'kınama' cezası verdiği ve 5 yıl Kulüp kurullarında görev alması yasaklanan Yalçın Karadeniz, mahkemeden bugün çıkarttığı 'yürütmeyi durdurma' kararı sonrası resmi olarak adaylığa hak kazandı ve adaylığını açıkladı.
Bugün aday listesini kulübe sunan Yalçın Karadeniz resmi olarak Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu.
Bu arada Kemal Çiloğlu da Divan Kurulu başkanlığına adaylığını koydu.
15 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri Yalçın Karadeniz, Tevfik Yamantürk ve Kemal Çiloğlu arasında geçecek.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 18:46
- Felipe Melo çileden çıktı!
Toplam 20
Yorum
bjkli daha çok video çekersiniz daha çokk acele etmeyin :)
- Felipe Melo çileden çıktı!
Toplam 20
Yorum
düşülen haller melo varken defanstan top geçmezdi adamın ayağına basar sakatlardı kupalar ambargoydu gittiğinden beri galatasarayın futbolu zevk vermiyor
- Çıldırtan kahkaha
Toplam 56
Yorum
FUTBOL USA SAMPIYONLAR LIGINE GIDIYOLAR COK NORMAL.SEVINICEKLER, OZBEK KARDESLERDE CEPLERINI DOLDURDULAR ONLARDA SEVINCLI BIRAKIP KACARLAR
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