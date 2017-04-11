 Beşiktaş'ta flaş Divan gelişmesi! – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    'ta flaş Divan gelişmesi!

    Beşiktaş'ta flaş Divan gelişmesi!

    'ta 15 Nisan Cumartesi günü yapılacak olağanüstü Divan Kurulu Başkanlık seçimleri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

    Disiplin Kurulu'nun 'kınama' cezası verdiği ve 5 yıl Kulüp kurullarında görev alması yasaklanan , mahkemeden bugün çıkarttığı 'yürütmeyi durdurma' kararı sonrası resmi olarak adaylığa hak kazandı ve adaylığını açıkladı.

    Bugün aday listesini kulübe sunan Yalçın Karadeniz resmi olarak Divan Kurulu Başkanlığına aday oldu.

    Bu arada Kemal Çiloğlu da Divan Kurulu başkanlığına adaylığını koydu.

    15 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri Yalçın Karadeniz, Tevfik Yamantürk ve Kemal Çiloğlu arasında geçecek.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:46
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