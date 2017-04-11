Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, Lyon maçında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'a Quaresma'dan kötü haber geldi. Trabzonspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan ve antrenmana katılmayan Portekizli yıldızın Lyon maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Quaresma'nın sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilmişti.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 15:20
- Tudor da çare olamadı
Toplam 39
Yorum
4 gol hikaye halil umut meler penaltı vermeden volkana sarı kart göstermeye gitti bariz gol şansı kırmızı isteyen filan olur diye
- Tudor da çare olamadı
Toplam 39
Yorum
efe bu adamda bitti bun danda bi cacik olmaz
- Tudor da çare olamadı
Toplam 39
Yorum
Dursun özbeke JOR bu xiyardan daha iyidi-fenerede yenilgisinden sonra ne yaparsan?bence ISTEFA VERSENIZ DAHA IYI OLUR.
Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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