 Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber

    Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, Lyon maçında forma giyemeyecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş'a Quaresma'dan kötü haber geldi. Trabzonspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan ve antrenmana katılmayan Portekizli yıldızın Lyon maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Quaresma'nın sağ baldır adale zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilmişti.

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:20
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