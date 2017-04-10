 Q7 kadroda yer alacak – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Q7 kadroda yer alacak

    Q7 kadroda yer alacak

    Trabzonspor ile oynanan maçın 34. dakikasında sakatlanarak kenara gelen ve karşılaşması öncesi korkutan 'dan iyi haber geldi.

    Portekizli futbolcunun dün çekilen MR'ı sonucunda sağ baldır adale zarında mikro kanama ve ödem tespit edildi. 33 yaşındaki yıldız futbolcunun tedavisine hemen başlandı. Q7'nin ile 13 Nisan'da deplasmanda oynanacak çeyrek final ilk maçının kadrosunda olacağı belirtildi. Maç saatine kadar tedavi görecek oyuncunun 11'de olup olmayacağına Şenol Güneş son anda karar verecek.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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