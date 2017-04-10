 Muhteşem üçlü – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Muhteşem üçlü

    Muhteşem üçlü

    ’ın hücum hattı harika bir sezon geçiriyor. Kartal’ın ligde attığı 54 golün 33’ünün altında Cenk Tosun, Aboubakar ve Talisca’nın (CAT) imzası var. İkinci yarı formları yükseldi.

    Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda zorlu maçlara çıkarken rakipleri muhteşem hücum hattı ile aşmayı başarıyor. 27 maçta 54 kez fileleri sarsarken bunları 33'ü Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'dan geldi. 3 oyuncu toplam gollerin yüzde 61.1'lik kısmını kaydettiler. 17 golle Cenk başı çekerken, takım içinde onu 9 golle Aboubakar izliyor. 2 haftadır frikiklerden örümcek ağlarını temizleyen Talisca da 7 gole ulaştı.

    İKİNCİ DEVREDE COŞTULAR
    Cenk, Aboubakar, Talisca üçlüsü sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın kaydettiği 30 golün 17'sine imza atmıştı. Üçlü yüzde 56.6'lık oran yakalamıştı. Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde şu ana kadar 10 maçta fileleri 24 kez sarstı. 16'sı Cenk, Aboubakar ve Talisca'dan geldi. Bu da yüzde 66.6'ya denk geliyor. Kısaca Beşiktaş'ın hücum hattındaki müthiş üçlüsü golleri sıraladıkça Kara Kartal da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa doğru kanat çırpıyor.

    İLK KEZ AYNI ANDA
    Beşiktaş'ın üç forveti ilk defa bir maçta hep birlikte gol atmayı başardılar. Trabzonspor maçında Cenk Tosun perdeyi açtı, Vincent Aboubakar 2. golü kaydetti. Anderson Talisca da frikikten takımının 3. golünü attı. Müthiş üçlü böylece Trabzon'da bir ilki başarmış oldu.

    MESAFE TANIMIYOR
    Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Talisca da ceza alanı dışından rakiplerin korkulu rüyası oldu. Genç yıldız 9 golünün 6'sını ceza sahası dışından kaydetti. Talisca ceza sahası dışından 6 golü bulunan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi de yakaladı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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