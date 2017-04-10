Muhteşem üçlü
Beşiktaş’ın hücum hattı harika bir sezon geçiriyor. Kartal’ın ligde attığı 54 golün 33’ünün altında Cenk Tosun, Aboubakar ve Talisca’nın (CAT) imzası var. İkinci yarı formları yükseldi.
İKİNCİ DEVREDE COŞTULAR
Cenk, Aboubakar, Talisca üçlüsü sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın kaydettiği 30 golün 17'sine imza atmıştı. Üçlü yüzde 56.6'lık oran yakalamıştı. Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde şu ana kadar 10 maçta fileleri 24 kez sarstı. 16'sı Cenk, Aboubakar ve Talisca'dan geldi. Bu da yüzde 66.6'ya denk geliyor. Kısaca Beşiktaş'ın hücum hattındaki müthiş üçlüsü golleri sıraladıkça Kara Kartal da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa doğru kanat çırpıyor.
İLK KEZ AYNI ANDA
Beşiktaş'ın üç forveti ilk defa bir maçta hep birlikte gol atmayı başardılar. Trabzonspor maçında Cenk Tosun perdeyi açtı, Vincent Aboubakar 2. golü kaydetti. Anderson Talisca da frikikten takımının 3. golünü attı. Müthiş üçlü böylece Trabzon'da bir ilki başarmış oldu.
MESAFE TANIMIYOR
Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Talisca da ceza alanı dışından rakiplerin korkulu rüyası oldu. Genç yıldız 9 golünün 6'sını ceza sahası dışından kaydetti. Talisca ceza sahası dışından 6 golü bulunan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi de yakaladı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Muhteşem üçlü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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