 Muhteşem karşılama – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Muhteşem karşılama

    Muhteşem karşılama
    Nefesleri kesen mücadele sonunda Trabzonspor'u Şenol Güneş Stadı'nda 4-3 mağlup eden kafilesi geç saatlerde İstanbul'a döndü. Kartal'a havaalanında görkemli bir karşılama vardı. Siyah-beyazlı taraftarlar meşalelerle aydınlattıkları gece yarısında "Şampiyon" tezahüratlarıyla futbolculara Lyon maçı öncesi moral verdi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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